Интер активизировал переговоры по трансферу Кёртиса Джонса

Итальянский «Интер» начал активные действия по приобретению полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса. Главный тренер команды Кристиан Киву назвал англичанина главной трансферной целью на летнее трансферное окно, а переговоры между сторонами в последние месяцы заметно активизировались. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Goal.com, миланский клуб работает над этим трансфером уже восемь месяцев. Главный тренер Кристиан Киву высоко оценивает тактические возможности, скорость и техническое мастерство Джонса, считая, что футболист идеально впишется в его игровую модель.

Ситуация вокруг трансфера и вопросы контракта

Отказ футболиста продлевать действующий контракт с «Ливерпулем» сыграл на руку «Интеру». Кёртис Джонс открыто сообщил руководству английского клуба, что не будет подписывать новое соглашение, и хочет продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Недавнее отсутствие полузащитника в товарищеском матче против «Монако» ещё больше усилило трансферные слухи. Хотя официально сообщалось о небольшой травме бедра, эта ситуация вызвала сомнения у болельщиков и специалистов.

Финансы и планы на будущее

Отказ Кёртиса Джонса от предложений других команд и его стремление перебраться именно в Италию свидетельствуют о серьёзности его намерений. Однако между клубами сохраняется определённая разница в оценке суммы трансфера.

Руководство «Интера» пока не спешит полностью покрывать крупную сумму, которую требует «Ливерпуль». Кроме того, на ситуацию влияет и переполненная футболистами линия полузащиты миланского клуба.

Если клубы не достигнут соглашения сейчас, «Интер» также сможет бесплатно подписать футболиста следующим летом в качестве свободного агента. Несмотря на это, Киву требует как можно скорее завершить трансфер, чтобы усилить команду.