Раскрыта ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max

·39·Технологии
Раскрыта ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max

В интернете появились фотографии аккумулятора, предназначенного для флагманского смартфона Apple следующего года — iPhone 18 Pro Max. Эти утечки указывают на важные изменения в автономности устройства и вызвали большой интерес у пользователей и поклонников технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает сообщает.

Как сообщает издание иксбт.ком, известный инсайдер под псевдонимом Еукс1122 распространил фотографии аккумулятора будущего флагмана. На снимках хорошо видны логотип компании, сервисные обозначения и технические параметры, нанесённые непосредственно на корпус. Согласно им, номинальная ёмкость аккумулятора составляет 5391 мА·ч.

Этот показатель полностью соответствует первым данным об американской версии iPhone 18 Pro Max, появившимся в июле. Ещё в начале июня сообщалось, что все версии iPhone 18 Pro Max впервые превысят отметку в 5000 мА·ч.

Типы аккумуляторов и региональные различия

В начале июля в сети уже появились реальные фотографии аккумуляторов. Тогда были показаны батареи ёмкостью 5235 мА·ч для глобальных версий с нано-СИМ-картой и аккумуляторы на 5425 мА·ч для американских еСИМ-моделей.

Позднее стало известно, что ёмкость аккумулятора, сертифицированного для китайского рынка, составляет ровно 5391 мА·ч. Теперь опубликованные Еукс1122 фотографии ещё раз подтверждают достоверность этих данных.

Скорость зарядки и конкуренция

Несмотря на заметное увеличение ёмкости нового аккумулятора, Apple вряд ли порадует пользователей серьёзными нововведениями в скорости зарядки. Хотя актуальная серия iPhone 17 официально поддерживает проводную зарядку мощностью до 40 В, в реальных условиях смартфоны обычно потребляют около 27–28 В.

На фоне Андроид-флагманов, активно внедряющих технологии зарядки мощностью 100 В и выше, этот показатель выглядит довольно скромно. Тем не менее ожидается, что аккумуляторы увеличенной ёмкости обеспечат пользователям iPhone 18 Pro Max более стабильную автономность в течение дня.

AppleiPhone 18 Pro MaxСмартфоныБатареяТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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