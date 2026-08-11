Женская Лига чемпионов: гранды узнали соперников по квалификации
основной лиги
В так называемом лиговом пути квалификации клубы, участвующие благодаря своим местам во внутренних чемпионатах, будут соперничать друг с другом. Результаты этого этапа имеют огромное значение, поскольку определят судьбу команд в текущем сезоне.
Сложные испытания для Челси и Реал МадридСогласно жеребьёвке, Челси сыграет с испанским клубом Реал Сосьедад за выход в основной этап. Первый матч двухматчевого противостояния состоится в Лондоне. Реал Сосьедад во второй раз в своей истории участвует в этом турнире и получил ещё один шанс после третьего места в Лиге Ф.
Однако испанский клуб ждёт очень сложное испытание, ведь Челси был финалистом турнира в 2021 году и в трёх из последних четырёх сезонов доходил до полуфинала. Хотя в прошлом сезоне лондонская команда столкнулась с определёнными трудностями, для усиления состава она подписала таких футболисток, как Кэти Маккейб, Мелвин Маллард, Джулия Драгони и Манаку Мацукобу.
Другие центральные противостоянияПротивостояние Айнтрахта из Франкфурта и ПСЖ стало одним из самых привлекательных матчей квалификации. Занявший третье место в чемпионате Германии Айнтрахт в прошлом сезоне дошёл до полуфинала еврокубка. Парижанки же неудачно выступили на международной арене в прошлом году, набрав на групповом этапе лишь два очка.
Кроме того, Реал Мадрид, трижды доходивший до четвертьфинала Лиги чемпионов, встретится с нидерландским Аяксом. Двукратный победитель турнира Вольфсбург сыграет с Интером, занявшим второе место в Серии А в прошлом сезоне.
В чемпионском пути квалификационного этапа борьбу за путёвку в основной этап лиги продолжат победители внутренних чемпионатов — ПСВ Эйндховен, Бранн и бельгийский ОХ Лёвен.
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