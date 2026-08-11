Женская Лига чемпионов: гранды узнали соперников по квалификации

·50·Спорт
Женская Лига чемпионов: гранды узнали соперников по квалификации

основной лиги1-й стадии, дающей путёвку в основной этап, состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда. Как сообщает Goal.com, по её итогам ведущие команды Европы, включая Челси, Реал Мадрид и ПСЖ, узнали своих решающих соперников. Об этом Goal.com сообщает .

В так называемом лиговом пути квалификации клубы, участвующие благодаря своим местам во внутренних чемпионатах, будут соперничать друг с другом. Результаты этого этапа имеют огромное значение, поскольку определят судьбу команд в текущем сезоне.

Сложные испытания для Челси и Реал Мадрид

Согласно жеребьёвке, Челси сыграет с испанским клубом Реал Сосьедад за выход в основной этап. Первый матч двухматчевого противостояния состоится в Лондоне. Реал Сосьедад во второй раз в своей истории участвует в этом турнире и получил ещё один шанс после третьего места в Лиге Ф.

Однако испанский клуб ждёт очень сложное испытание, ведь Челси был финалистом турнира в 2021 году и в трёх из последних четырёх сезонов доходил до полуфинала. Хотя в прошлом сезоне лондонская команда столкнулась с определёнными трудностями, для усиления состава она подписала таких футболисток, как Кэти Маккейб, Мелвин Маллард, Джулия Драгони и Манаку Мацукобу.

Другие центральные противостояния

Противостояние Айнтрахта из Франкфурта и ПСЖ стало одним из самых привлекательных матчей квалификации. Занявший третье место в чемпионате Германии Айнтрахт в прошлом сезоне дошёл до полуфинала еврокубка. Парижанки же неудачно выступили на международной арене в прошлом году, набрав на групповом этапе лишь два очка.

Кроме того, Реал Мадрид, трижды доходивший до четвертьфинала Лиги чемпионов, встретится с нидерландским Аяксом. Двукратный победитель турнира Вольфсбург сыграет с Интером, занявшим второе место в Серии А в прошлом сезоне.

В чемпионском пути квалификационного этапа борьбу за путёвку в основной этап лиги продолжат победители внутренних чемпионатов — ПСВ Эйндховен, Бранн и бельгийский ОХ Лёвен.

Лига ЧемпионовЧелсиРеал МадридПСЖФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Если «Реал» делает предложение, нельзя сказать «нет»: Ян Диоманде рассказал о своих первых впечатлениях«Если «Реал» делает предложение, нельзя сказать «нет»: Ян Диоманде рассказал о своих первых впечатленияхСегодня, 22:19Рафаэл Леау поставил точку в слухах о своем будущемРафаэл Леау поставил точку в слухах о своем будущемСегодня, 22:11Сенсационный трансфер в «Нефтчи»: почему Куао оставил Европу и выбрал Узбекистан?Сенсационный трансфер в «Нефтчи»: почему Куао оставил Европу и выбрал Узбекистан?Сегодня, 22:11Крупная победа «Пахтакора»: разгромил «Аль-Хусейна» и пробился в Элитную Лигу чемпионов Азии!Крупная победа «Пахтакора»: разгромил «Аль-Хусейна» и пробился в Элитную Лигу чемпионов Азии!Сегодня, 22:01Неловкая ситуация на презентации нападающего Крузейро взорвала соцсетиНеловкая ситуация на презентации нападающего Крузейро взорвала соцсетиСегодня, 21:59Джефф Безос может купить акции «Ливерпуля»Джефф Безос может купить акции «Ливерпуля»Сегодня, 21:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля