Женская Лига чемпионов: гранды узнали соперников по квалификации

основной лиги 1-й стадии, дающей путёвку в основной этап, состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда. Как сообщает Goal.com, по её итогам ведущие команды Европы, включая Челси, Реал Мадрид и ПСЖ, узнали своих решающих соперников. Об этом Goal.com сообщает .

В так называемом лиговом пути квалификации клубы, участвующие благодаря своим местам во внутренних чемпионатах, будут соперничать друг с другом. Результаты этого этапа имеют огромное значение, поскольку определят судьбу команд в текущем сезоне.

Сложные испытания для Челси и Реал Мадрид

Согласно жеребьёвке, Челси сыграет с испанским клубом Реал Сосьедад за выход в основной этап. Первый матч двухматчевого противостояния состоится в Лондоне. Реал Сосьедад во второй раз в своей истории участвует в этом турнире и получил ещё один шанс после третьего места в Лиге Ф.

Однако испанский клуб ждёт очень сложное испытание, ведь Челси был финалистом турнира в 2021 году и в трёх из последних четырёх сезонов доходил до полуфинала. Хотя в прошлом сезоне лондонская команда столкнулась с определёнными трудностями, для усиления состава она подписала таких футболисток, как Кэти Маккейб, Мелвин Маллард, Джулия Драгони и Манаку Мацукобу.

Другие центральные противостояния

Противостояние Айнтрахта из Франкфурта и ПСЖ стало одним из самых привлекательных матчей квалификации. Занявший третье место в чемпионате Германии Айнтрахт в прошлом сезоне дошёл до полуфинала еврокубка. Парижанки же неудачно выступили на международной арене в прошлом году, набрав на групповом этапе лишь два очка.

Кроме того, Реал Мадрид, трижды доходивший до четвертьфинала Лиги чемпионов, встретится с нидерландским Аяксом. Двукратный победитель турнира Вольфсбург сыграет с Интером, занявшим второе место в Серии А в прошлом сезоне.

В чемпионском пути квалификационного этапа борьбу за путёвку в основной этап лиги продолжат победители внутренних чемпионатов — ПСВ Эйндховен, Бранн и бельгийский ОХ Лёвен.