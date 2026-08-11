Фрейзер Кларк спрогнозировал победителя супербоя Ксргович — Итаума

·53·Спорт
Фрейзер Кларк спрогнозировал победителя супербоя Ксргович — Итаума

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио 2021 года, британский боксёр супертяжёлого веса Фрейзер Кларк поделился прогнозом на ожидающееся противостояние своего соотечественника Мозес Итаума (14-0, 12 КО) и представителя Хорватии Филипп Ксргович (20-1, 15 КО).

Этот важный поединок между двумя известными мастерами кожаных перчаток в супертяжёлом весе состоится за чемпионский пояс IBF.

«Самое сложное испытание для Итаума и скорость в ринге»

Отметив, что предстоящий бой не будет лёгким для обоих боксёров, Фрейзер Кларк заявил, что не без оснований верит в победу молодого и стремительного Итаума:

«Насколько я знаю, Филипп станет самым сложным соперником в карьере Итаума. Однако я верю в победу Мозес. Я очень уважаю этого парня, потому что он не только отличный боец, но и образцово ведёт себя за пределами ринга.

В предстоящем поединке скорость и подвижность Итаума могут сыграть решающую роль», — сказал Фрейзер Кларк.

Титульный бой 21 августа и воспоминания об Олимпиаде в Токио

Для справки, центральный бой в супертяжёлом весе между Мозес Итаума и Филипп Ксргович за мировой чемпионский пояс IBF состоится 21 августа.

Напомним, автор этого прогноза Фрейзер Кларк в полуфинале Олимпийских игр в Токио-2020 уступил легендарному узбекскому боксёру, олимпийскому и мировому чемпиону Баходир Джалолов, ограничившись бронзовой медалью соревнований.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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