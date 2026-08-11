Проблемы в обороне «Арсенала» стали головной болью Микеля Артеты

·35·Спорт
Проблемы в обороне «Арсенала» стали головной болью Микеля Артеты

Накануне старта нового сезона Английской Премьер-лиги слабые места в обороне «Арсенала» вызывают серьёзную обеспокоенность у специалистов и болельщиков. По данным Sky Sports, в предсезонных товарищеских матчах оборона лондонского клуба работает не так надёжно, как ожидалось, и это уже стало главной проблемой, которую предстоит решить главному тренеру Микелю Артете. Об этом сообщает Goal.com.

В трёх контрольных матчах, проведённых с начала августа, «канониры» пропустили семь голов. Это означает, что в среднем команда пропускала по 2,3 гола за игру. Для сравнения, в прошлом сезоне показатель «Арсенала» в Премьер-лиге составлял в среднем 1,4 пропущенного мяча за матч. Шесть голов, пропущенных всего в двух последних встречах, свидетельствуют о серьёзности ситуации.

Потеря Уильяма Салибы и пробелы в обороне

Главной причиной сложившейся тревожной ситуации в обороне называют отсутствие одного из ключевых игроков команды — Уильяма Салибы. Французский защитник выбыл из строя из-за серьёзной травмы спины, требующей длительного восстановления, и в его отсутствие особенно заметно снизилась стабильность в центре обороны. Кроме того, новый игрок Юрриен Тимбер сообщил, что ему потребуется ещё несколько недель для полного восстановления.

В условиях нехватки кадров Микель Артета готовится к матчу за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли». Ожидается, что эта встреча станет первым по-настоящему серьёзным испытанием для лондонского клуба перед началом нового сезона. При высоком уровне конкуренции ошибки в обороне наверняка обойдутся дорого.

Исторический антирекорд и предстоящие испытания

Статистика также показывает, что нынешнее состояние «Арсенала» нельзя назвать обычным. На протяжении последних трёх лет лондонцы во всех турнирах не пропускали по три и более гола в двух матчах подряд. Этот показатель в текущих предсезонных встречах выявил пробелы в игровой системе команды, которые необходимо тщательно проанализировать.

Микелю Артете и его тренерскому штабу необходимо восстановить баланс в обороне до официального старта сезона. В противном случае «Арсенал», нацеленный на борьбу за чемпионство, неизбежно столкнётся с серьёзными трудностями в матчах против конкурентов.

АрсеналМикель АртетаПремьер-лигаУильям СалибаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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