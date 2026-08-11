Спортивный директор «Лугано» выступил с заявлением о трансфере Бехруз Каримов

·135·Спорт
Спортивный директор «Лугано» выступил с заявлением о трансфере Бехруз Каримов

Молодой защитник Бехруз Каримов, продемонстрировавший надёжную и содержательную игру в составе национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира, прошедшем в Северной Америке (США, Мексика и Канада), продолжит карьеру в Европе. 19-летний талант подписал долгосрочный контракт с известным швейцарским клубом «Лугано».

Клуб «Лугано», завершивший прошлый сезон чемпионата Швейцарии в первой тройке (3-е место), официально объявил о переходе перспективного узбекского футболиста.

Открытие ЧМ-2026 и доверие Каннаваро

Дебют Бехруз Каримов в национальной сборной состоялся всего за два с половиной месяца до начала мундиаля. Главный тренер нашей национальной команды, чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро, выпустил молодого защитника на поле в товарищеском матче против Габона и выразил ему высокое доверие.

В матчах чемпионата мира Каримов выходил в стартовом составе в играх против таких мировых грандов, как Колумбия и Португалия, и провёл на поле практически все игровое время. Несмотря на поражения нашей команды в этих встречах, боевой характер 19-летнего защитника, его умение видеть поле и мощный удар привлекли внимание международных скаутов.

Искреннее признание спортивного директора «Лугано»

Оказавшийся в центре внимания нескольких европейских клубов Каримов в итоге выбрал проект швейцарского клуба. Спортивный директор «Лугано» Себастян Пелсер, говоря о трансфере молодого узбекского игрока, заявил:

«Трансфер Бехруз подтверждает правильное направление, выбранное футбольным клубом «Лугано». Наш клуб стремится укреплять свои позиции как место, создающее достойную среду и условия для дальнейшего развития молодых талантов на международной арене.

Для Бехруз «Лугано» станет первым пунктом в европейском футболе. Здесь он сможет сделать следующий важный шаг в своей карьере. При принятии решений для нас приоритетом являются не финансовые аспекты, а спортивная перспектива и качество проекта», — отметил Себастян Пелсер.

Статистика в «Сурксон» и контракт до 2031 года

Бехруз Каримов, сформировавшийся в составе команды «Сурксон» из Термеза, провёл 22 матча в Суперлиге Узбекистана и, помимо надёжной игры в обороне, сумел 3 раза поразить ворота соперников.

19-летний футболист, способный закрывать всю правую бровку — от обороны до атаки, — подписал с «Лугано» 5-летний контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

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Бехруз КаримовЛуганоФабио КаннавароСебастьян Пелсер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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