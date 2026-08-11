Xiaomi выпустила электробритву Mijia Портабле Электрик Шавер Pro

Бренд Xiaomi расширил линейку портативных гаджетов, представив новую электробритву Mijia Портабле Электрик Шавер Pro. По данным иксбт.ком, компактное устройство уже успело привлечь внимание пользователей высокой автономностью, современным металлическим корпусом и расширенными функциями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время новинка предлагается покупателям на торговой площадке ДжД.ком. Её стартовая цена составляет 349 юаней, однако с учётом государственной субсидии стоимость снижается до 266,98 юаня, или примерно 40 долларов США.

Технические возможности и дизайн гаджета

Mijia Портабле Электрик Шавер Pro выполнена в полностью металлическом корпусе и предлагается в трёх привлекательных цветах: матовое золото, серебристый и тёмно-серый. Помимо прочности конструкции, отдельного внимания заслуживает её удобство.

Устройство защищено от влаги по стандарту ИПКс8. Это значительно упрощает использование и очистку бритвы. Система бритья состоит из двухслойной гофрированной сетки и острых лезвий из нержавеющей стали.

Удобство использования и инновационные датчики

По словам инженеров Xiaomi, новая конструкция лезвий помогает уменьшить количество застрявших или пропущенных волосков. В результате процесс бритья становится более гладким и комфортным.

Одной из ключевых особенностей устройства стал встроенный сенсорный переключатель. Этот интеллектуальный датчик точно распознаёт контакт с кожей и позволяет автоматически управлять устройством.

Рекордная автономность

Аккумулятор этой электробритвы способен работать до 60 дней без перерыва после одного полного заряда. Такая автономность особенно удобна для тех, кто часто отправляется в поездки.

Кроме того, устройство поддерживает работу во время зарядки (одновременная зарядка и работа). Помимо основной модели, Xiaomi также представила подарочный набор Mijia Электрик Шавер Груминг Гифт Сет, включающий бритву в уникальном цвете Небула Пурпле, специальный чехол для хранения и элегантную коробку.