Интер близок к завершению трансфера Джеда Спенса

·50·Спорт
Интер близок к завершению трансфера Джеда Спенса

Миланский «Интер» вступил в решающую стадию переговоров по переходу защитника сборной Англии и «Тоттенхэма» Джеда Спенса. Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, стороны близки к заключению соглашения, и ожидается, что 26-летний футболист вскоре станет новым игроком итальянской команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот трансфер имеет большое значение для «нерадзурри» накануне нового сезона. Дело в том, что один из основных фланговых защитников команды Дензел Дюмфрис перешёл в «Реал Мадрид». Руководство клуба выбрало кандидатуру Джеда Спенса в качестве приоритетного варианта для заполнения образовавшейся вакансии.

Стоимость трансфера и детали переговоров

Как стало известно, соглашение предусматривает трансферную сумму около 30 миллионов евро плюс бонусы. Изначально «Тоттенхэм» требовал за футболиста 40 миллионов евро, однако в ходе летнего трансферного окна переговоры ускорились после снижения цены и получения одобрения главного тренера клуба.

Руководство «Интера», включая Беппе Маротту и Пьеро Аузилио, рассматривало и другие варианты. В частности, изучалась кандидатура Муссы Диаби, выступающего в ОАЭ. Однако из-за высоких требований по зарплате и сложности переговоров от этого трансфера отказались, сосредоточив основное внимание на Спенсе.

Планы на будущее и контракт

По информации Goal.com, Джед Спенс готов прилететь в Милан и подписать четырёхлетний контракт. Футболист уже успел проконсультироваться о жизни в Италии со своим соотечественником Джоном Стоунзом. Появление в Серии А ещё одного английского футболиста вслед за Стоунзом вызывает большой интерес у болельщиков.

Тем не менее болельщикам, возможно, придётся немного подождать, прежде чем увидеть футболиста на поле. Из-за длительной паузы после чемпионата мира защитник лишь недавно вернулся к тренировкам. Несмотря на это, представители клуба уверены, что по своим физическим и тактическим качествам он является наиболее подходящим кандидатом на позицию флангового защитника.

В настоящее время «Интер» также оценивает другие изменения в составе. В частности, руководство клуба внимательно изучает готовящееся предложение «Ромы» в размере 25–30 миллионов евро за Луиса Энрике. Однако основное внимание клуб уделяет успешному завершению трансфера Джеда Спенса.

ИнтерДжед СпенсТоттенхэмСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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