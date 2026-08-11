Компания Anthropic внедрила невидимый водяной знак для Claude
На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта и расширения их возможностей по созданию текстов всё более актуальными становятся вопросы авторского права и достоверности. По данным иксбт.ком, компания Anthropic внедрила в свои модели Claude нового поколения специальный «невидимый водяной знак», который не влияет на содержание и читаемость текста. Ожидается, что нововведение станет важным шагом в выявлении контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, и установлении его первоисточника. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Новая технология автоматически активировалась во всех моделях Claude, запущенных после 2 августа текущего года. Кроме того, разработчики сейчас активно работают над добавлением этой системы маркировки в более старые модели. Важно, что знак автоматически распространяется не только на тексты, созданные непосредственно на платформе, но и на весь контент, сгенерированный через облачных провайдеров.
Новые возможности для образования и издательской отраслиAnthropic подчёркивает, что этот шаг предпринят для выполнения обязательств по обеспечению прозрачности в рамках Закона Европейского союза об искусственном интеллекте (ЭУ AI Акт). Для школ, университетов и крупных издательств такая маркировка может стать дополнительным инструментом проверки подлинности работ, представленных учащимися и авторами. В последнее время в литературной среде участились споры, связанные с использованием искусственного интеллекта.
В частности, в июле текущего года известное литературное агентство отказалось поддерживать роман «Калл Ме, И'лл Хиде те Бодй» из-за вопросов о возможном использовании писателем искусственного интеллекта. Издательство Хачетте также сняло с публикации хоррор-роман «Шй Гирл» на фоне аналогичных обвинений. В обоих случаях авторы категорически заявляли, что не использовали искусственный интеллект при создании текста, однако атмосфера недоверия сохранилась.
Ограничения технологии и планы на будущееТем не менее специалисты предупреждают, что водяной знак не всегда может со стопроцентной точностью указать происхождение текста. Как признаёт Anthropic, интенсивное редактирование, перефразирование, перевод или смешивание результата Claude с другими текстами могут удалить этот знак. Кроме того, обнаруженный водяной знак не доказывает, что произведение полностью написано искусственным интеллектом, поскольку он может появиться и в процессе редактирования или перевода текста.
В будущем Anthropic планирует предоставить сторонним организациям специальные инструменты, позволяющие выявлять такие знаки с помощью средств чтения и программного обеспечения. Стоит отметить, что Anthropic стала второй крупной компанией на рынке, применившей подобную технологию. До этого Google DeepMind объявила о внедрении системы СйнтИД для текстов и видео, созданных с помощью модели Gemini, в 2024 году.
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