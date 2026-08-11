Почему Робби Кин до сих пор не возглавил клуб

Бывшая звезда Английской Премьер-лиги Робби Кин, несмотря на яркие результаты в тренерской карьере, пока остается свободным агентом. Хотя успешный опыт за пределами британского футбола сделал специалиста достойным кандидатом на престижные должности, официальных соглашений пока не подписано. Об этом Goal.com сообщает .

В эксклюзивном интервью Goal.com бывший вратарь лондонского «Арсенала» Грэм Стэк высоко оценил тренерский потенциал Робби Кина. Он отметил, что внимательно следит за карьерой ирландского специалиста, а его достижения заслуживают внимания.

Триумфы за рубежом и сезоны с трофеями

Робби Кин начал тренерскую карьеру в индийском клубе АТК, однако его полноценный дебют в качестве главного тренера состоялся в Израиле. В 2023 году он возглавил тель-авивский «Маккаби» и привел команду к чемпионству Израиля и победе в национальном кубке.

Затем его карьера продолжилась в Венгрии, где он также добился высоких результатов с «Ференцварошем». Кроме того, Кин успел проявить себя в престижных международных турнирах, включая Лигу Европы УЕФА.

Осторожность перед новым вызовом

После 16 месяцев работы в Будапеште 46-летний специалист понял, что пришло время перемен, и начал искать новый клуб. Бывший нападающий, выступавший в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси», в полной мере проявил свой потенциал и за пределами привычной профессиональной зоны комфорта.

Поэтому его имя часто связывали с рядом престижных клубов Англии и Шотландии. Однако тренер предпочитает не принимать поспешных решений и ждет предложений, которые ему подойдут.

Оценка специалистов и перспективы на будущее

По мнению Грэма Стэка, Робби Кин — не только хороший тренер, но и выдающаяся личность для футбольного клуба. Он считает, что руководителям клубов следует активнее привлекать таких специалистов.

В настоящее время авторитет Робби Кина остается очень высоким. Специалисты предполагают, что до начала сезона-2026/27 на футбольном рынке освободится еще немало должностей главных тренеров и ирландский специалист вскоре найдет подходящий ему проект.