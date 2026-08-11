Telegram за сутки заблокировал более ста тысяч групп и каналов

Администрация мессенджера Telegram за один день ограничила доступ к более чем 100 тысячам публичных групп и каналов за нарушение правил безопасности. По данным Иксбт.ком, в последние дни этот показатель резко вырос, что свидетельствует об усилении контроля над контентом на платформе. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно статистике, 10 августа 2026 года блокировке подверглись в общей сложности 101 205 групп и каналов. Примечательно, что за сутки число заблокированных сообществ впервые с 5 августа превысило отметку в сто тысяч.

Статистика за август и с начала года

С начала текущего месяца Telegram закрыл в общей сложности 834 113 подозрительных сообществ, нарушавших правила. Среди них выявлено 4 608 групп, связанных с терроризмом и экстремистской деятельностью.

В целом с начала 2026 года общее число публичных сообществ, заблокированных на платформе, достигло 22,59 миллиона. Из них 158 750 были признаны непосредственно связанными с терроризмом и удалены в строгом порядке.

Инструменты модерации и современные технологии

Для выполнения столь масштабных задач Telegram использует несколько эффективных механизмов модерации. С 2015 года платформа применяет систему проактивного мониторинга, основанную на жалобах пользователей и технологиях машинного обучения.

Кроме того, в начале текущего года к этим мерам безопасности добавились современные решения на основе технологий искусственного интеллекта. Это позволяет оперативно выявлять нарушения и предотвращать распространение вредоносного контента в мессенджере с многомиллионной аудиторией.