Джахонгир Вахидов стал победителем международного турнира в Абу-Даби

·72·Спорт
Джахонгир Вахидов стал победителем международного турнира в Абу-Даби

Традиционный престижный турнир, проходивший в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 15 по 24 августа, 32-й Международный шахматный фестиваль в Абу-Даби завершился яркой победой узбекского гроссмейстера.

Чемпионский результат Джахонгира Вахидова

Достойно защитивший честь Узбекистана на этом престижном соревновании международный гроссмейстер Джахонгир Вахидов набрал 7 очков за 9 туров, занял чистое 1-е место в турнирной таблице и стал обладателем главного приза. По итогам успешного выступления рейтинговый показатель нашего гроссмейстера на турнире составил 2508.

32-й Международный шахматный фестиваль в Абу-Даби: Участие узбекистанцев

Показатель

Детали и результаты

Соревнование

32-й Международный шахматный фестиваль в Абу-Даби

Дата и место проведения

15–24 августа 2026 года, Абу-Даби, ОАЭ

Победитель турнира (1-е место)

Джахонгир Вахидов (7 очков / из 9 туров)

Рейтинг победителя на турнире

2508

Еще один наш представитель

Мухаммадзохид Суяров — 5 очков (32-е место)

Статус соревнования

Крупный международный открытый шахматный фестиваль

Участие Мухаммадзохида Суярова

Еще один талантливый узбекский шахматист, принявший участие в турнире, Мухаммадзохид Суяров, достойно сражался с сильными соперниками, набрал 5 очков в 9 турах и завершил международное соревнование на 32-й позиции.

Эта победа в очередной раз доказала стабильный и высокий потенциал узбекской шахматной школы на мировой арене.

Как вы считаете, как скажутся такие последовательные успехи узбекских гроссмейстеров на международных турнирах на результатах предстоящей Всемирной шахматной олимпиады?

Оставляйте свои поздравления и мнения в комментариях, а также обязательно поделитесь этой радостной новостью со всеми любителями шахмат!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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