Джахонгир Вахидов стал победителем международного турнира в Абу-Даби
Традиционный престижный турнир, проходивший в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 15 по 24 августа, 32-й Международный шахматный фестиваль в Абу-Даби завершился яркой победой узбекского гроссмейстера.
Чемпионский результат Джахонгира Вахидова
Достойно защитивший честь Узбекистана на этом престижном соревновании международный гроссмейстер Джахонгир Вахидов набрал 7 очков за 9 туров, занял чистое 1-е место в турнирной таблице и стал обладателем главного приза. По итогам успешного выступления рейтинговый показатель нашего гроссмейстера на турнире составил 2508.
32-й Международный шахматный фестиваль в Абу-Даби: Участие узбекистанцев
Показатель
Детали и результаты
Соревнование
32-й Международный шахматный фестиваль в Абу-Даби
Дата и место проведения
15–24 августа 2026 года, Абу-Даби, ОАЭ
Победитель турнира (1-е место)
Джахонгир Вахидов (7 очков / из 9 туров)
Рейтинг победителя на турнире
2508
Еще один наш представитель
Мухаммадзохид Суяров — 5 очков (32-е место)
Статус соревнования
Крупный международный открытый шахматный фестиваль
Участие Мухаммадзохида Суярова
Еще один талантливый узбекский шахматист, принявший участие в турнире, Мухаммадзохид Суяров, достойно сражался с сильными соперниками, набрал 5 очков в 9 турах и завершил международное соревнование на 32-й позиции.
Эта победа в очередной раз доказала стабильный и высокий потенциал узбекской шахматной школы на мировой арене.
Как вы считаете, как скажутся такие последовательные успехи узбекских гроссмейстеров на международных турнирах на результатах предстоящей Всемирной шахматной олимпиады?
Оставляйте свои поздравления и мнения в комментариях, а также обязательно поделитесь этой радостной новостью со всеми любителями шахмат!
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