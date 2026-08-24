«Барселона» договорилась: Хулиан Альварес хочет покинуть клуб

·74·Спорт
«Барселона» договорилась: Хулиан Альварес хочет покинуть клуб

В последние дни летнего трансферного окна в испанской Ла Лиге происходят неожиданные повороты. Центральный нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альваресполностью согласовал условия личного контракта с «Барселоной», требует у руководства мадридцев отпустить его, а болельщики встретили его свистом — подробности в аналитической статье:

Взрыв в Ла Лиге: Хулиан Альварес договорился с «Барселоной» и требует ухода из «Атлетико»!

Накануне закрытия трансферного окна в чемпионате Испании разразился настоящий скандал. Согласно эксклюзивной информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры каталонская «Барселона» достигла полного согласия по всем пунктам личного контракта с ведущим форвардом мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом по всем пунктам личного контракта.

26-летний аргентинский чемпион мира твердо решил перейти в стан каталонского гранда и требует от руководства мадридского клуба немедленного трансфера.

Сопротивление «матрасников» и гнев болельщиков

Этот потенциальный трансфер еще больше накалил обстановку между Мадридом и Каталонией:

  • Позиция «Атлетико»: Мадридцы категорически не хотят отпускать своего основного нападающего к одному из главных конкурентов в Ла Лиге;

  • Недовольство фанатов: После драматичного матча 2-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2), состоявшегося 23 августа, Альварес покидал поле под оглушительный свист и протесты болельщиков «Атлетико»;

  • Давление игрока: Аргентинский бомбардир продолжает оказывать давление на руководство клуба по вопросу трансфера из-за охлаждения отношений с командой.

Большие перемены в линии атаки «Барселоны»

Если клубы придут к соглашению по сумме трансфера, Хулиан Альварес займет место основного центрального нападающего в составе каталонцев и значительно усилитобщий атакующий потенциал «Барселоны».

Ожидается, что переговоры вступят в решающую фазу в последние часы летнего трансферного рынка.

Ла ЛигаБарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресТрансферы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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