20 миллионов в год: детали трансфера Габриэла Мартинелли в Саудовскую Аравию

·47·Спорт
20 миллионов в год: детали трансфера Габриэла Мартинелли в Саудовскую Аравию

В преддверии закрытия летнего трансферного окна Саудовская Аравия Про-лига близка к осуществлению еще одного крупного трансфера. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, «Аль-Хиляль» близок к соглашению с лондонским «Арсеналом» по трансферу нападающего Габриэла Мартинелли стороны близки к завершению сделки.

25-летний бразильский футболист лично дал согласие на переход в саудовский клуб, и сейчас идет финальная стадия переговоров.

Детали трансферной стоимости и зарплаты

По финансовым условиям стороны достигают следующего соглашения:

  • 60 миллионов евро для «Арсенала»: Лондонский клуб получит от продажи бразильского вингера около 60 миллионов евро дохода;

  • Зарплата 20 миллионов евро в год: Мартинелли подпишет долгосрочный контракт с «Аль-Хилялем», по которому будет получать около 20 миллионов евро в год;

  • Срок контракта: Соглашение будет действовать до конца сезона 2029/2030.

Хотя официальные документы между клубами еще не подписаны, ожидается, что сделка будет официально объявлена в ближайшие дни.

ФутболАрсеналАль-ХиляльГабриэл МартинеллиТрансферы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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