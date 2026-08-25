20 миллионов в год: детали трансфера Габриэла Мартинелли в Саудовскую Аравию

В преддверии закрытия летнего трансферного окна Саудовская Аравия Про-лига близка к осуществлению еще одного крупного трансфера. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, «Аль-Хиляль» близок к соглашению с лондонским «Арсеналом» по трансферу нападающего Габриэла Мартинелли стороны близки к завершению сделки.

25-летний бразильский футболист лично дал согласие на переход в саудовский клуб, и сейчас идет финальная стадия переговоров.

Детали трансферной стоимости и зарплаты

По финансовым условиям стороны достигают следующего соглашения:

60 миллионов евро для «Арсенала»: Лондонский клуб получит от продажи бразильского вингера около 60 миллионов евро дохода;

Зарплата 20 миллионов евро в год: Мартинелли подпишет долгосрочный контракт с «Аль-Хилялем», по которому будет получать около 20 миллионов евро в год;

Срок контракта: Соглашение будет действовать до конца сезона 2029/2030.

Хотя официальные документы между клубами еще не подписаны, ожидается, что сделка будет официально объявлена в ближайшие дни.