Месси забил свой 922-й гол, «Интер Маями» упустил победу
Матч 20-го тура MLS между «Филаделфия» и «Интер Маями» завершился со счётом 2:2. Одним из главных событий встречи стал гол Лионель Месси — аргентинская звезда довела общее количество голов в своей карьере до 922.
Однако очередной исторический гол Месси не помог «Интер Маями» завоевать три очка.
Месси не ограничился голом
Аргентинский футболист забил на 26-й минуте и вывел «Интер Маями» вперёд — 2:1. Он также принял участие в первой голевой атаке своей команды. Однако во втором тайме «Филаделфия» сравняла счёт, и встреча завершилась со счётом 2:2.
Этот гол Лионель Месси стал 922-м в его профессиональной карьере.
Как проходил матч?
Событие
Минута
Василев — 1:0
11
Пинтер — 1:1
21
Месси — 1:2
26
Пиерре — 2:2
58
В концовке матча ситуация стала ещё более напряжённой. В добавленное время игроки «Филаделфия» и «Интер Маями» — Каван Салливан и Янник Брайт — получили красные карточки.
Важный, но недостаточный результат для «Интер Маями»
Для Месси этот гол имел и эмоциональное значение. Как сообщает Reuters, забив в этой встрече, он помог своей команде после возвращения на поле после тяжёлого периода в личной жизни. Ничья также прервала серию из трёх поражений «Интер Маями».
Месси и Суарес в основном составе
«Интер Маями» начал матч в следующем составе:
Сент Клейр;
Фрей;
Луджан;
Фалкон;
Регилон;
Брайт;
Сеговия;
Каземиро;
Пинтер;
Лионель Месси;
Луис Суарес.
Месси провёл на поле все 90 минут и стал одним из важнейших игроков своей команды, отметившись голом и результативным действием.
Теперь внимание — на следующие голы Месси
922 гола — очередная впечатляющая вершина в карьере Лионель Месси. Однако главной проблемой для «Интер Маями» по-прежнему остаётся необходимость не терять очки.
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