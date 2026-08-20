Месси забил свой 922-й гол, «Интер Маями» упустил победу

·2·Спорт
Месси забил свой 922-й гол, «Интер Маями» упустил победу

Матч 20-го тура MLS между «Филаделфия» и «Интер Маями» завершился со счётом 2:2. Одним из главных событий встречи стал гол Лионель Месси — аргентинская звезда довела общее количество голов в своей карьере до 922.

Однако очередной исторический гол Месси не помог «Интер Маями» завоевать три очка.

Месси не ограничился голом

Аргентинский футболист забил на 26-й минуте и вывел «Интер Маями» вперёд — 2:1. Он также принял участие в первой голевой атаке своей команды. Однако во втором тайме «Филаделфия» сравняла счёт, и встреча завершилась со счётом 2:2.

Этот гол Лионель Месси стал 922-м в его профессиональной карьере.

Как проходил матч?

Событие

Минута

Василев — 1:0

11

Пинтер — 1:1

21

Месси — 1:2

26

Пиерре — 2:2

58

В концовке матча ситуация стала ещё более напряжённой. В добавленное время игроки «Филаделфия» и «Интер Маями» — Каван Салливан и Янник Брайт — получили красные карточки.

Важный, но недостаточный результат для «Интер Маями»

Для Месси этот гол имел и эмоциональное значение. Как сообщает Reuters, забив в этой встрече, он помог своей команде после возвращения на поле после тяжёлого периода в личной жизни. Ничья также прервала серию из трёх поражений «Интер Маями».

Месси и Суарес в основном составе

«Интер Маями» начал матч в следующем составе:

  • Сент Клейр;

  • Фрей;

  • Луджан;

  • Фалкон;

  • Регилон;

  • Брайт;

  • Сеговия;

  • Каземиро;

  • Пинтер;

  • Лионель Месси;

  • Луис Суарес.

Месси провёл на поле все 90 минут и стал одним из важнейших игроков своей команды, отметившись голом и результативным действием.

Теперь внимание — на следующие голы Месси

922 гола — очередная впечатляющая вершина в карьере Лионель Месси. Однако главной проблемой для «Интер Маями» по-прежнему остаётся необходимость не терять очки.

Как вы думаете, сможет ли Месси достичь отметки в 950 голов за карьеру? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй с футбольными болельщиками в Telegram и других социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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