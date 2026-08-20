Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»

·18·Спорт
Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн официально признан лучшим бомбардиром континента. 19 августа на торжественной церемонии в музее «Баварии» в Мюнхене английскому голеадору вручили престижную индивидуальную награду европейского футбола — «Золотую бутсу» (Голден Бут). Насколько Кейн опередил своих конкурентов?

36 голов и единоличное лидерство: рейтинг «Золотой бутсы»

В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в Бундеслиге и стал безоговорочным лидером среди лучших бомбардиров всех национальных чемпионатов Европы. Благодаря этому результату он набрал 72 очка в рейтинговой системе, значительно опередив таких звёзд, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе с большим отрывом.

Европейская «Золотая бутса»: топ-3 бомбардиров

Место

Футболист

Клуб / Чемпионат

Количество голов

Набранные очки

1-е место

Гарри Кейн

«Бавария» (Германия)

36 голов

72 очка

2-е место

Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» (Англия)

27 голов

54 очка

3-е место

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид» (Испания)

25 голов

50 очков

Вторая историческая награда в карьере

Для 33-летнего бомбардира это стала вторая «Золотая бутса» в карьере. Впервые он завоевал эту награду по итогам сезона-2023/24. Таким образом, Кейн вновь стал лучшим бомбардиром Европы и ещё раз доказал, что является одним из самых стабильных и опасных центральных нападающих современности.

Как вы думаете, сможет ли Гарри Кейн защитить свой титул в новом сезоне и завоевать «Золотую бутсу» в третий раз подряд, или Холанд и Мбаппе возьмут реванш?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и прямо сейчас поделитесь этой важной новостью со всеми друзьями — поклонниками футбола!

Гарри КейнБавария МюнхенЭрлинг ХоландКилиан МбаппеМанчестер Сити
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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