Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн официально признан лучшим бомбардиром континента. 19 августа на торжественной церемонии в музее «Баварии» в Мюнхене английскому голеадору вручили престижную индивидуальную награду европейского футбола — «Золотую бутсу» (Голден Бут). Насколько Кейн опередил своих конкурентов?

36 голов и единоличное лидерство: рейтинг «Золотой бутсы»

В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в Бундеслиге и стал безоговорочным лидером среди лучших бомбардиров всех национальных чемпионатов Европы. Благодаря этому результату он набрал 72 очка в рейтинговой системе, значительно опередив таких звёзд, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе с большим отрывом.

Европейская «Золотая бутса»: топ-3 бомбардиров

Место Футболист Клуб / Чемпионат Количество голов Набранные очки 1-е место Гарри Кейн «Бавария» (Германия) 36 голов 72 очка 2-е место Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» (Англия) 27 голов 54 очка 3-е место Килиан Мбаппе «Реал Мадрид» (Испания) 25 голов 50 очков

Вторая историческая награда в карьере

Для 33-летнего бомбардира это стала вторая «Золотая бутса» в карьере. Впервые он завоевал эту награду по итогам сезона-2023/24. Таким образом, Кейн вновь стал лучшим бомбардиром Европы и ещё раз доказал, что является одним из самых стабильных и опасных центральных нападающих современности.

Как вы думаете, сможет ли Гарри Кейн защитить свой титул в новом сезоне и завоевать «Золотую бутсу» в третий раз подряд, или Холанд и Мбаппе возьмут реванш?

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