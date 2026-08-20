Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн официально признан лучшим бомбардиром континента. 19 августа на торжественной церемонии в музее «Баварии» в Мюнхене английскому голеадору вручили престижную индивидуальную награду европейского футбола — «Золотую бутсу» (Голден Бут). Насколько Кейн опередил своих конкурентов?
36 голов и единоличное лидерство: рейтинг «Золотой бутсы»
В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в Бундеслиге и стал безоговорочным лидером среди лучших бомбардиров всех национальных чемпионатов Европы. Благодаря этому результату он набрал 72 очка в рейтинговой системе, значительно опередив таких звёзд, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе с большим отрывом.
Европейская «Золотая бутса»: топ-3 бомбардиров
Место
Футболист
Клуб / Чемпионат
Количество голов
Набранные очки
1-е место
Гарри Кейн
«Бавария» (Германия)
36 голов
72 очка
2-е место
Эрлинг Холанд
«Манчестер Сити» (Англия)
27 голов
54 очка
3-е место
«Реал Мадрид» (Испания)
25 голов
50 очков
Вторая историческая награда в карьере
Для 33-летнего бомбардира это стала вторая «Золотая бутса» в карьере. Впервые он завоевал эту награду по итогам сезона-2023/24. Таким образом, Кейн вновь стал лучшим бомбардиром Европы и ещё раз доказал, что является одним из самых стабильных и опасных центральных нападающих современности.
Как вы думаете, сможет ли Гарри Кейн защитить свой титул в новом сезоне и завоевать «Золотую бутсу» в третий раз подряд, или Холанд и Мбаппе возьмут реванш?
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