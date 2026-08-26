Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона по версии ПФА

·39·Спорт
Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона по версии ПФА

Самые престижные индивидуальные награды в английском футболе нашли своих обладателей, и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш завоевал главный трофей. Согласно данным Sky Sports, португальский полузащитник был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по версии ПФА (Профессиональной футбольной ассоциации) по итогам сезона 2025-26. Об этом сообщает портал Goal.com.

Это признание стало логичным продолжением выдающихся достижений Бруну Фернандеша в текущем сезоне. Опытный полузащитник установил уникальный рекорд АПЛ, отдав 21 голевую передачу, тем самым превзойдя показатели Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне. Кроме того, на его счету 9 забитых мячей.

Результаты Бруну Фернандеша сыграли решающую роль в том, что «Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат на третьем месте и под руководством главного тренера Майкла Каррика завоевал путевку в Лигу чемпионов. Примечательно, что он стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», удостоившимся этой престижной награды после Уэйна Руни в сезоне 2009-10.

Победители в женском и молодежном футболе

В ходе мероприятия были объявлены имена победителей и в других номинациях. В частности, нападающая «Манчестер Сити» Банни Шоу во второй раз в своей карьере получила награду ПФА среди женщин. Забив 21 гол за сезон, она в третий раз подряд стала обладательницей «Золотой бутсы» и впервые выиграла Женскую суперлигу в составе «Манчестер Сити».

Также интересные результаты были зафиксированы в молодежных соревнованиях. Талант «Манчестер Сити» Нико О'Райли был признан лучшим молодым игроком года среди мужчин за яркую игру в сезоне и завоевание бронзовых медалей чемпионата мира в составе сборной Англии. Среди девушек этой награды второй сезон подряд удостоилась представительница «Арсенала» Оливия Смит.

Еще одним важным событием для футбольного сообщества стало вручение специальных наград ПФА за заслуги перед футболом легендарным игрокам сэру Кенни Далглишу и Карен Карни за их огромный вклад в игру и достижения в карьере. Подобное признание показало, что итоги сезона были богаты не только борьбой на поле, но и историческими результатами.

Бруну ФернандешПФАМанчестер ЮнайтедПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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