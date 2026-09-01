Флик оценил великую карьеру Месси: оказал высокое уважение легенде

·1·Спорт
Флик оценил великую карьеру Месси: оказал высокое уважение легенде

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими мыслями по поводу завершения 39-летним чемпионом мира Лионелем Месси его яркой 21-летней карьеры в национальной сборной Аргентины.

Немецкий специалист охарактеризовал легендарного капитана «Барсы» как сильнейшего игрока в истории футбола и не скрывал сожаления по поводу завершения его пути на международной арене.

«На ЧМ-2026 я наслаждался его игрой»: искреннее признание Флика

Ханси Флик остановился на великом наследии аргентинской звезды и его участии в последнем мундиале, отметив следующие слова:

  • Абсолютно лучший: «Он лучший футболист в мире. Обладатель поистине невероятного таланта»;

  • Фантастическая игра на ЧМ-2026: «Я получил огромнейшее удовольствие от каждого его движения на поле на Чемпионате мира 2026 года — он продемонстрировал чрезвычайно яркую и фантастическую игру»;

  • Приговор времени и прекрасная карьера: «С одной стороны, его уход вызывает у меня большую грусть, но такова жизнь, и время берет свое. Его карьера в национальной сборной была потрясающе прекрасной. Он доказал, что он лучший, на протяжении всей своей карьеры и на последнем чемпионате мира».

Конец великой эпохи, начавшейся в 2005 году

Исторический путь Лионеля Месси в сборной Аргентины:

  • 21 год верности: Дебютировав в футболке национальной сборной в 2005 году, Лео около 21 года выходил на поле в качестве главного лидера и капитана команды;

  • Покорены все вершины: За этот период Месси вместе с командой завоевал звание чемпиона мира (2022), два Кубка Америки (2021, 2024), золото Олимпиады (2008), а также две серебряные медали Мундиаля (2014, 2026), став новым символом аргентинского футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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