Флик оценил великую карьеру Месси: оказал высокое уважение легенде
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими мыслями по поводу завершения 39-летним чемпионом мира Лионелем Месси его яркой 21-летней карьеры в национальной сборной Аргентины.
Немецкий специалист охарактеризовал легендарного капитана «Барсы» как сильнейшего игрока в истории футбола и не скрывал сожаления по поводу завершения его пути на международной арене.
«На ЧМ-2026 я наслаждался его игрой»: искреннее признание Флика
Ханси Флик остановился на великом наследии аргентинской звезды и его участии в последнем мундиале, отметив следующие слова:
Абсолютно лучший: «Он лучший футболист в мире. Обладатель поистине невероятного таланта»;
Фантастическая игра на ЧМ-2026: «Я получил огромнейшее удовольствие от каждого его движения на поле на Чемпионате мира 2026 года — он продемонстрировал чрезвычайно яркую и фантастическую игру»;
Приговор времени и прекрасная карьера: «С одной стороны, его уход вызывает у меня большую грусть, но такова жизнь, и время берет свое. Его карьера в национальной сборной была потрясающе прекрасной. Он доказал, что он лучший, на протяжении всей своей карьеры и на последнем чемпионате мира».
Конец великой эпохи, начавшейся в 2005 году
Исторический путь Лионеля Месси в сборной Аргентины:
21 год верности: Дебютировав в футболке национальной сборной в 2005 году, Лео около 21 года выходил на поле в качестве главного лидера и капитана команды;
Покорены все вершины: За этот период Месси вместе с командой завоевал звание чемпиона мира (2022), два Кубка Америки (2021, 2024), золото Олимпиады (2008), а также две серебряные медали Мундиаля (2014, 2026), став новым символом аргентинского футбола.
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