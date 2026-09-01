«Реал» потратит 230 млн евро: все финансовые секреты трансфера Яна Диоманде

·0·Спорт
«Реал» потратит 230 млн евро: все финансовые секреты трансфера Яна Диоманде

Испанский «Реал Мадрид» находится на пороге осуществления очередного крупного трансфера. Как сообщает авторитетное издание Mundo Deportivo, мадридцы потратят в общей сложности 230 миллионов евро с учетом суммы трансфера, долгосрочной зарплаты и налоговых обязательств талантливого ивуарийского футболиста Яна Диоманде.

Эта сделка отмечается как одна из самых крупных и дорогих в финансовом отношении в истории «Реала».

Куда пойдут 230 миллионов евро? (Трансферная математика)

Структура расходов мадридского гранда распределена следующим образом:

  • 130 млн евро — прямая стоимость трансфера: Клуб выплатит за футболиста 105 миллионов евро в качестве гарантированной суммы, а оставшиеся 25 миллионов евро будут предоставлены в виде бонусов, зависящих от различных результатов;

  • 98 млн евро — фонд 7-летней зарплаты и налогов: Годовая чистая зарплата Яна Диоманде (после вычета налогов) составляет 7 миллионов евро. За семь лет ему будет выплачено в общей сложности 49 миллионов евро чистой зарплаты;

  • 49 млн евро — налоги в государственную казну: Согласно испанскому налоговому законодательству, еще 49 миллионов евро, удерживаемые с зарплаты футболиста, будут направлены напрямую в государственный бюджет.

Долгосрочный контракт до 2033 года

Будущие перспективы соглашения:

  • 7-сезонное доверие: Официальное соглашение между Яном Диоманде и «Реал Мадридом» рассчитано на семь сезонов — до 30 июня 2033 года;

  • Стратегический план клуба: Посредством этой покупки мадридцы стремятся на долгие годы укрепить одну из основных линий команды и построить долгосрочный проект вокруг молодого таланта.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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