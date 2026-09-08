Официально: «Нефтчи» подписал контракт с бразильским защитником

·49·Спорт
Официально: «Нефтчи» подписал контракт с бразильским защитником

Ферганский «Нефтчи», ведущий серьезную подготовку к достойному выступлению в матчах Элитной Лиги чемпионов АФК, укрепил свой состав квалифицированным легионером. Ферганцы официально объявили о подписании 23-летнего центрального защитника Мишеля Аугусто, представляющего бразильскую футбольную школу. Об этом пресс-служба клуба сообщила на своей странице в социальных сетях. Усиление линии обороны перед международным турниром было крайне важно для ферганцев. И так, кто этот молодой бразильский защитник, в каких именитых клубах он выступал ранее и каков его международный опыт? В конце статьи мы раскроем главную интригу — достижения футболиста в сборных и подробности его матча против молодежи Узбекистана.

Школа «Палмейраса» и физическое превосходство

Мишель Аугусто Модесту Рафаэл дос Сантос отличается важными качествами, присущими современному защитнику:

  • Физическая мощь и рост: Рост 23-летнего футболиста, родившегося 20 мая 2003 года в бразильском городе Аваре, составляет 1,90 метра. Он очень активен в верховых единоборствах и стыках один на один;

  • Ведущая академия Бразилии: Футболист является воспитанником академии одного из самых известных клубов страны — «Палмейраса»;

  • Опыт в высшей лиге: Мишель прошел все этапы от академии до большого футбола и успел сыграть в бразильской Серии А в составе главной команды «Палмейраса»;

  • Характер на поле: Центральный защитник привлек внимание специалистов своим твердым характером, хладнокровием и умением выбирать позицию.

«Мишель с молодежного уровня находился в поле зрения тренеров национальных сборных Бразилии и прошел закалку на крупных турнирах», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Главное решение и триумф на международной арене

Самым важным аспектом, который интересует многих болельщиков, является международный опыт нового легионера и его связь с узбекским футболом. Самым главным выводом и итогом является то, что Мишель Аугусто в составе молодежной сборной Бразилии выходил на поле в матче против сборной Узбекистана (У-20). Кроме того, в 2023 году вместе со сборной Бразилии (У-23) он принял участие в престижных Панамериканских играх, завоевал золотую медаль турнира и провел без замен все 4 матча.

Как вы думаете, поможет ли приход воспитанника «Палмейраса» Мишеля Аугусто создать «Нефтчи» надежную оборонительную крепость в матчах Элитной ЛЧ? Как вы оцениваете этот новый трансфер ферганского клуба? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью с близкими и любителями футбола долины!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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