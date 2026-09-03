Сборная Узбекистана У-20 стала единоличным лидером отборочного турнира в Ташкенте

В Ташкенте завершились матчи 2-го тура в группе «Э» отборочного этапа Кубка Азии среди игроков до 20 лет. Молодежная сборная Узбекистана под руководством Жамолиддина Рахматуллаева, принимающая соревнование, вышла на поле против представителей Индии, отправила в ворота соперника четыре безответных мяча и оформила крупную и уверенную победу.

Полное преимущество на поле и серия голов

Взяв инициативу в свои руки с первых минут встречи, наша молодежь забила по два мяча в каждом из таймов, не оставив сопернику никаких шансов:

29-я минута: Улугбек Маратов обыграл защитников и открыл счет (0:1);

35-я минута: Кувончбек Абраев поразил ворота соперника, увеличив преимущество до двух мячей (0:2);

66-я минута: Во втором тайме Шорахим Шорахмедов завершил красивую атаку голом (0:3);

90-я минута: Точку в матче поставил выйдявший на замену Нурбек Сарсенбаев (0:4).

Ситуация в группе: Единоличное лидерство и крупная победа Сирии

Во второй паре группы также был зафиксирован ожидаемый результат. Сборная Сирии У-20 обыграла Бангладеш со счетом 3:0 и завоевала свои первые 3 очка:

Узбекистан — 6 очков (абсолютный лидер по разнице мячей);

Сирия — 3 очка;

Индия — 3 очка;

Бангладеш — 0 очков.

Отбор на Кубок Азии У-20. Группа «Э», 2-й тур

Индия У-20 — Узбекистан У-20 — 0:4

Голы: Улугбек Маратов (29), Кувончбек Абраев (35), Шорахим Шорахмедов (66), Нурбек Сарсенбаев (90).

Состав Узбекистана У-20: Нематуллох Рустамжонов, Шорахим Шорахмедов, Азизбек Тулкинбеков (К) (Бехруз Абдусатторов, 80), Диёр Эрманов, Кувончбек Абраев (Хусан Купайсинов, 66), Абдуфайз Бобомуродов, Улугбек Маратов (Асилбек Абдурасулов, 46), Озодбек Нажмиддинов, Кувонишбек Сайдалиев (Тохир Ашурбоев, 66), Мухаммадали Дилшодбеков, Асилбек Алиев (Нурбек Сарсенбаев, 46).

Бангладеш У-20 — Сирия У-20 — 0:3

Голы: Алан (44), Праксителус (45+1), Ас-Сарраж (90).

Впереди решающий финал: Противостояние с Сирией

Заключительный матч 3-го тура, который определит победителя группы и обладателя путевки на Кубок Азии, пройдет 6 сентября. В нем подопечные Жамолиддина Рахматуллаева сыграют против главного конкурента — сборной Сирии.

Как вы думаете, сможет ли молодежная сборная Узбекистана У-20 продолжить серию крупных побед в матче 6 сентября и выйти из группы со 100-процентным результатом? Как вы оцениваете сегодняшнюю игру подопечных Жамолиддина Рахматуллаева? Оставляйте свои мысли в комментариях!