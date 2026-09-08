Обновлен мировой рекорд по количеству претендентов на «Золотой мяч»!

С обнародованием списка претендентов на «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе, французский клуб «ПСЖ» установил новое историческое достижение. В итоговый 30-й список номинантов вошли сразу 10 футболистов парижского гранда. Этот результат является абсолютным рекордом в истории мирового футбола по количеству игроков одного клуба, номинированных за один год. Итак, какие же звезды из подопечных Луиса Энрике вошли в этот престижный список и кому принадлежал данный рекорд ранее? В конце статьи мы раскроем главную интригу — полный список из 10 рекордсменов-претендентов и все подробности обновленного исторического показателя.

Беспрецедентная гегемония парижского суперклуба на континенте

Признание «ПСЖ» в этом году наглядно продемонстрировало, насколько высоко поднялись клубная политика и уровень командной игры:

Абсолютное превосходство: ровно треть из 30 лучших игроков мира составили представители именно парижской команды;

Обновление собственного рекорда: предыдущий исторический рекорд также принадлежал «ПСЖ», в прошлом году в число номинантов на «Золотой мяч» вошли 9 футболистов парижан;

Стабильный успех: лидеры на каждой позиции, начиная с обороны и заканчивая линией атаки, удостоились высокой оценки международных экспертов.

«Включение 10 футболистов одной команды одновременно в топ-30 «Золотого мяча» — это историческое явление, которое крайне редко встречается в современном футболе», — отмечается в международных спортивных обзорах.

10 звезд «ПСЖ», претендующих на «Золотой мяч»

Футболисты, защищающие честь парижского клуба и вошедшие в число претендентов на престижную награду:

Оборонительный рубеж: Маркиньос, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Вильям Пачо;

Центр полузащиты: Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья;

Фланги и центр атаки: Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, а также Ферран Торрес, перешедший прошлым летом из «Барселоны».

Главная развязка и шансы на награду

Самый важный вопрос, который интересует большинство любителей футбола — кто именно из этих 10 номинантов «ПСЖ» ближе всего к завоеванию главного трофея. Главный вывод и итог заключаются в том, что парижане не только обновили мировой рекорд с 10 кандидатами, но и в очередной раз доказали свое превосходство в европейском футболе по уровню командной игры. Судьба попадания лидеров из списка в финальную тройку и обладателя награды решится в ближайшее время.

Как вы думаете, кто из этих 10 претендентов «ПСЖ» больше всего заслуживает главного трофея «Золотого мяча» в текущем году? Считаете ли вы справедливым выдвижение сразу 10 кандидатов от парижского клуба? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной новостью об историческом рекорде с футбольными фанатами!