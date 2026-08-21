Флик ждёт нового нападающего: трансферная интрига в «Барселоне» усилилась

·1·Спорт
Флик ждёт нового нападающего: трансферная интрига в «Барселоне» усилилась

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик открыто заявил, что команда всё ещё ищет нового центрального нападающего. Немецкий специалист выразил доверие трансферной работе спортивного директора Деку и надежду на то, что ожидаемая сделка состоится.

Но самый интересный вопрос пока остаётся открытым: у кого «Барселона» найдёт новую «девятку», которую ждёт Флик?

Флик доверяет Деку: «Нам нужна новая девятка»

После матча за «Кубок Гампера», в котором «Барселона» обыграла египетский клуб «Аль-Ахли» со счётом 2:1, Ханси Флик подтвердил, что команда всё ещё ищет центрального нападающего. Он высоко оценил активность спортивного директора Деку на трансферном рынке и заявил, что полностью доверяет ему в вопросе приобретения нового форварда.

«Мы ищем именно такого футболиста — нападающего, который играет на позиции девятки. Деку до сих пор проделал отличную работу. Я полностью ему доверяю», — сказал Флик.

Каким будет план «Барселоны»?

Открытое заявление Флика показывает, что каталонцы не отказались от намерения усилить линию атаки до закрытия трансферного окна.

  • Главная цель — найти центрального нападающего, то есть футболиста на позицию под номером «9»;

  • Флик полностью доверяет работе Деку в этом вопросе;

  • В матче против «Аль-Ахли» команда одержала победу со счётом 2:1;

  • Приход нового нападающего может расширить атакующие варианты «Барселоны».

Теперь главная интрига — кого приведёт Деку?

Слова Флика показали, что трансферный вопрос ещё не закрыт. Найдёт ли каталонский клуб новую «девятку» или команда будет полагаться на имеющиеся варианты — станет известно в ближайшие дни.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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