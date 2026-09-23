Драма четвертого дня и 4 новые бронзы: Узбекистан опустился на 14-е место на Азиатских играх

По итогам четвертого соревновательного дня КсКс летних Азиатских игр, принимающими городами которых выступают японские Айчи и Нагоя, в турнирной таблице произошли неожиданные и резкие сдвиги. Хотя национальная сборная Узбекистана пополнила свой актив сразу 4 новыми бронзовыми медалями за день, в общем медальном зачете она опустилась с прежнего 9-го места на 14-ю строчку. Соревнования дня начались с исторического выступления Полины Волобуевой в женских состязаниях по фехтованию: успешно дошедшая до полуфинала в индивидуальных состязаниях на рапирах наша спортсменка завоевала бронзовую медаль.

После этого на пьедестал поднялись два наших представителя в направлении ушу-санда: в весовой категории до 56 кг Сайдулло Абдурашидов уступил сильному сопернику из Китая, а в весовой категории до 75 кг Дониёр Тургунбоев проиграл спортсмену из Ирана, став обладателями бронзовых медалей соревнований.

Самую большую сенсацию дня преподнесла сборная Узбекистана по киберспорту: наша национальная пара по виртуальному футболу Абубакр Эминжонов и Фаррух Мирхамидов дошли до полуфинала, гарантировав первую в истории Узбекистана киберспортивную медаль Азиатских игр. В настоящее время на счету делегации Узбекистана в общей сложности 10 медалей — 1 золотая, 4 серебряные и 5 бронзовых. На одну строчку выше нас в турнирной таблице идет Индия с 12 медалями, а преследует нас команда Макао, собравшая 6 медалей.

Так почему же, несмотря на четыре новые бронзы, наша команда опустилась на 14-е место, как предстоящие финал вернут Узбекистан обратно в первую десятку и какие золотые схватки ждут наших болельщиков?

«Чудо в киберспорте, ушу и 4 бронзы»: 5 основных моментов четвертого дня

Важные аспекты результатов, показанных нашими спортсменами на аренах Азиатских игр:

Историческая медаль в киберспорте: Абубакр Эминжонов и Фаррух Мирхамидов вышли в полуфинал по виртуальному футболу и принесли Узбекистану первую награду Азиатских игр по киберспорту;

Уверенный шаг Полины Волобуевой: Наш мастер фехтования дошла до полуфинала в состязаниях на рапирах, пополнив копилку сборной бронзой;

Две бронзы в ушу-санда: Сайдулло Абдурашидов (56 кг) и Дониёр Тургунбоев (75 кг) заняли 3-е места после тяжелых боев в полуфиналах против представителей Китая и Ирана;

10 медалей и 14-я строчка: Хотя Узбекистан довел общее количество медалей до 10 (1 золото, 4 серебра, 5 бронзы), он опустился на 14-е место из-за увеличения количества золотых наград у соперников;

Приближаются решающие схватки: Ожидается, что финалы по боксу, вольной и греко-римской борьбе, а также дзюдо, которые считаются резервом золотых медалей, в ближайшие дни коренным образом изменят таблицу.

Айчи-Нагоя-2026: Анализ результатов спортсменов Узбекистана в четвертый день

Сравнение завоеванных наград и текущих показателей нашей сборной:

Имя спортсмена Вид спорта и направление Весовая / Категория направления Стадия и результат Завоеванная медаль Полина Волобуева Фехтование (Рапира) Индивидуальные состязания Участница полуфинала Бронзовая медаль Сайдулло Абдурашидов Ушу-санда Вес до 56 кг Полуфинал (уступлено Китаю) Бронзовая медаль Дониёр Тургунбоев Ушу-санда Вес до 75 кг Полуфинал (уступлено Ирану) Бронзовая медаль А. Эминжонов и Ф. Мирхамидов Киберспорт Пара по виртуальному футболу Полуфинал (исторический первый результат) Бронзовая медаль АКТИВ ДЕЛЕГАЦИИ 1 золото, 4 серебра, 5 бронзы Всего: 10 медалей Место в медальном зачете 14-я строчка

Спортивная экспертиза и анализ: Почему падение на 14-е место не вызывает тревоги?

Выводы аналитиков олимпийского движения и спортивных обозревателей:

Правило «приоритета золота»: В международной рейтинговой системе на первом месте стоит не общее количество медалей, а качество золотых наград; хотя на счету Узбекистана 4 серебра и 5 бронзы, государства, завоевавшие 2 золота, поднялись выше в таблице — с завоеванием еще одного-двух золота наши представители сразу поднимутся на несколько строчек вверх;

Новая эра киберспорта: Успех Эминжонова и Мирхамидова доказал, что Узбекистан находится в числе лидеров континента не только в физическом спорте, но и в современных цифровых технологиях и киберспортивных соревнованиях;

Пауза перед единоборскими финалами: В состязаниях по боксу, таэквондо, дзюдо и курашу, которые считаются главной «медальной фабрикой» нашей национальной сборной, многие наши спортсмены проходят стадии четвертьфиналов и полуфиналов; эти бои резко повысят качество медалей;

Плотная конкуренция: Разрыв между Индией, у которой 12 медалей, и идущим следом за нами Макао минимален; каждая завоеванная победа способна в один момент изменить соотношение сил.

Упорные баталии на аренах японских Айчи и Нагои еще впереди, и у узбекских атлетов есть все возможности вернуться в первую десятку.

А как вы думаете, сколько золотых медалей смогут собрать спортсмены Узбекистана в последующие дни и вернуться в первую десятку в общекомандном зачете? Как вы оцениваете историческую медаль, завоеванную по киберспорту? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей со всеми любителями спорта, поддерживая наших атлетов!