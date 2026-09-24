Энтони Гордон высказался о претендентах на «Золотой мяч»

В то время как борьба за самую престижную индивидуальную награду в европейском футболе — «Золотой мяч» — входит в решающую стадию, новый игрок «Барселоны» Энтони Гордон поделился своим мнением по этому поводу. Как сообщает Goal.com, английский вингер назвал главными претендентами на эту награду своего одноклубника по каталонскому клубу Ламина Ямаля и капитана сборной Англии Гарри Кейна. Об этом сообщает Goal.com.

25-летний футболист, перешедший в каталонский клуб в летнее трансферное окно за 70 миллионов фунтов стерлингов, успел проявить себя уже в первых семи матчах Ла Лиги. В этих играх он отдал пять голевых передач на юного таланта Ламина Ямаля. В настоящее время Энтони вновь объединился со своим капитаном по национальной сборной и готовится к матчу сборной Англии против действующих чемпионов мира — Испании в рамках Лиги наций.

Феноменальный взлет Ламина Ямаля

Хотя нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе также продолжает борьбу за звание лучшего футболиста мира, Гордон подчеркнул, что его партнеры по клубу и сборной выделяются на фоне остальных. В частности, он не скрыл своего восхищения достижениями и игрой девятнадцатилетнего Ламина Ямаля в столь юном возрасте.

«Для меня эта награда должна достаться одному из этих двух футболистов, исходя из достигнутых результатов. Достижения Ламина в таком возрасте поразительны. Его стиль игры просто невероятен. Сейчас он выступает на совершенно ином уровне», — отметил Энтони Гордон.

Исторический сезон Гарри Кейна

Признав Ямаля лучшим вингером мира, Гордон напомнил, что нельзя оставлять без внимания и беспрецедентные результаты Гарри Кейна в сезоне 2025/26. Капитан сборной Англии сумел забить 73 гола во всех турнирах за сезон.

«Если говорить о прошлом сезоне, то у Кейна есть такие же веские основания, как и у любого другого претендента, потому что его сезон стал историческим. Количество забитых им голов и то, что он сделал для нашей команды на чемпионате мира, заслуживают похвалы. У обоих футболистов есть сильные аргументы для претендентства, поэтому желаю удачи обоим», — добавил английский футболист.

В настоящее время сборная Англии готовится к первым официальным матчам после болезненного поражения в полуфинале летнего чемпионата мира. Игра против Испании в Лиге наций может повлиять не только на командное противостояние, но и на судьбу индивидуальных наград в конце сезона.