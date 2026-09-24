Сравнение конфиденциальности экранов Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 Ultra

Флагманские модели смартфонов Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 Ultra прошли тестирование на эффективность функций обеспечения конфиденциальности экрана. Согласно результатам предварительного сравнения, представленным известным инсайдером Ice Universe, оба передовых смартфона продемонстрировали совершенно разные результаты в защите дисплея, что привлекло внимание пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, инсайдер Ice Universe, известный своими достоверными данными в мире технологий, протестировал оба флагмана под разными углами, оценив их возможности в режиме конфиденциальности. Основным критерием в процессе тестирования стала способность устройств скрывать информацию от посторонних глаз.

Защита дисплея и обзор сбоку

В ходе проведенных тестов выяснилось, что будущий флагман компании Samsung показал более высокую эффективность в этом аспекте. Было установлено, что при включенном режиме конфиденциальности на Galaxy S26 Ultra изображение на экране становится практически невидимым для людей, смотрящих сбоку.

Как оказалось, на флагмане Samsung контент при взгляде под углом становится крайне размытым и нечитаемым. Доказано, что даже если окружающие находятся на очень близком расстоянии от пользователя, функция конфиденциальности способна надежно защитить личные данные от посторонних взглядов.

Особенности флагмана Xiaomi

Однако модель Xiaomi 18 Pro показала несколько иные результаты. Специалист отметил, что режим конфиденциальности во флагмане китайского бренда также присутствует и работает, но он не обеспечивает такой строгой изоляции, как у Samsung.

Даже после активации режима Xiaomi 18 Pro позволяет видеть текст и изображения на экране достаточно четко под многими углами обзора. Несмотря на то, что функция выполняет свою задачу и ограничивает видимость, эффект защиты заметно слабее по сравнению с Galaxy S26 Ultra.

Общий вывод заключается в том, что если основной приоритет — максимальное скрытие личной информации от окружающих, то Samsung Galaxy S26 Ultra имеет явное преимущество. Данное сравнение позволяет пользователям заранее оценить, какой смартфон лучше подходит для обеспечения личной конфиденциальности.