«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»

В иранском футболе разгорелись неожиданные и жаркие споры вокруг последних показателей сборной и выбора соперников. Главный тренер одного из ведущих клубов страны — «Персеполиса» Мехди Тартар на пресс-конференции открыто и резко раскритиковал нынешнее состояние национальной команды и выразил протест против политики выбора оппонентов.

Специалист заявил, что в качестве игры и в фиксируемых результатах команды наблюдается серьезный спад, особо подчеркнув, что частые матчи со сборной Узбекистана не приносят никакой пользы.

«Мы то и дело играем с Узбекистаном...»

По мнению Мехди Тартара, география товарищеских и официальных матчей в последнее время негативно сказывается на иранском футболе:

Вопрос конкуренции и авторитета: Тренер не скрыл своего недовольства однообразием соперников: «Мы то и дело играем с Узбекистаном, и это не дает ничего, кроме снижения авторитета нашей команды. Подобные проблемы наносят большой урон национальной сборной», — резко подчеркнул Тартар;

Отсутствие матчей на своем поле: Он добавил, что причиной кризиса команды являются не только тренеры, но и сложная ситуация в стране. Будучи вынужденной проводить домашние матчи на нейтральных полях, сборная Ирана лишена поддержки болельщиков и фактора родных стен.

Предложение о закрытых переговорах для исправления ситуации

Наставник «Персеполиса» не ограничился простой критикой и сообщил о намерении решить проблемы изнутри:

Диалог в закрытом формате: Вместо того чтобы спорить через прессу, Тартар планирует на следующей неделе провести закрытую встречу с тренерским штабом национальной сборной Ирана;

Практическая помощь и тактические коррективы: Специалист намерен лично предложить свой опыт и практическую помощь в выборе состава, игровых схем и устранении технических недостатков.

В то время как сборные Ирана и Узбекистана в последние годы успели превратиться в постоянных принципиальных соперников на континентальных отборах к чемпионату мира и турнирах КАФА, столь резкая позиция тегеранского тренера не может не привлечь внимания региональной футбольной общественности.