Аббосбек Файзуллаев высказался перед сбором национальной команды и матчем против Ирана

Национальная сборная Узбекистана официально приступила к важному учебно-тренировочному сбору в Ташкенте. Снова собравшиеся в столице после нескольких месяцев перерыва «белые волки» завершили первый день тренировок. Один из лидеров команды, полузащитник сборной и ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после тренировки выступил перед журналистами и эмоционально рассказал о внутренней атмосфере в команде, новых вызованных игроках и предстоящем ответственном испытании: «Вернуться в сборную всегда очень приятно. Поскольку это наш первый сбор спустя 2-3 месяца, у всех царит приподнятое настроение.

К сбору также привлечены новые футболисты. Но могу сказать точно: в сборную не вызывают слабых игроков! Кто бы ни пришел, он достоин этой формы, и каждый из них постарается проявить себя». Стоит отметить, что данный сбор служит не просто тренировкой, а задачей по закалке сил перед серьезным экзаменом: 24 сентября в Фергане наши представители выйдут на поле в интересном товарищеском матче против принципиального и давнего соперника — сборной Ирана.

Итак, какую тактику выберет обновленный состав сборной против Ирана, сможет ли Файзуллаев быстро найти общий язык с новичками и какого результата ждут от суперстолкновения в Фергане?

«Приподнятое настроение, новые имена и испытание в Фергане»: 5 главных пунктов сбора

Важные факты из тренировочного сбора в Ташкенте и заявления Файзуллаева:

Первая встреча после 2-3 месячного перерыва: Члены национальной команды спустя долгое время вновь объединились под одним флагом и успешно провели восстановительные тренировки первого дня;

Внутреннее настроение на высшем уровне: Психологическое состояние футболистов высокое, легионеры из зарубежных клубов и местные игроки постепенно прибывают в резиденцию;

Заявление «Месту для слабых нет»: Файзуллаев подчеркнул, что каждый новый вызов в сборную — это результат серьезной селекции и каждый игрок достоин бороться за основной состав;

Интеграция с новичками: Ожидается, что молодые таланты и дебютанты в ходе сбора быстро найдут общий язык с костяком команды и адаптируются к тактической схеме;

Подготовка к матчу с Ираном: Игра против сборной Ирана, которая пройдет 24 сентября на современном стадионе в Фергане, станет главным практическим испытанием сбора.

Национальная сборная Узбекистана: Покзатели сентябрьского сбора

Состояние подготовки национальной команды и детали предстоящей встречи:

Критерии и параметры Детали сбора и показатели Место проведения сбора Город Ташкент (Тренировочная база) Срок перерыва Прошло 2-3 месяца после последнего официального сбора Атмосфера внутри команды Высокий уровень сплоченности и позитивное настроение Составная политика Основные лидеры + Вновь привлеченные кандидаты Ближайший соперник Сборная Ирана (Гранд Азии) Дата и место матча 24 сентября 2026 года, город Фергана Статус встречи Международный товарищеский/контрольный матча

Экспертиза футбола и тактики: Почему матч против Ирана крайне важен?

Выводы национальных футбольных аналитиков и спортивных обозревателей:

Репетиция против самого тяжелого соперника Азии: Сборная Ирана традиционно отличается физическим давлением, борьбой и опасностью при стандартных положениях; игра против них позволит тренерскому штабу проверить физическую мощь состава;

Статус лидера Файзуллаева: Аббосбек теперь не просто талантливый молодой игрок, а главный драйвер, связывающий игру сборной в центре поля и задающий темп атаки;

Золотая возможность для новых имен: Как сказал Файзуллаев, раз слабых не вызывали, значит испытание против Ирана определит, готовы или нет новые футболисты к будущим официальным отборочным матчам;

Праздник футбола в Фергане: Игра за пределами Ташкента, перед преданными болельщиками из долины, придаст команде дополнительный адреналин и моральную поддержку.

Это твердое заявление Аббосбека Файзуллаева показывает, что в нашей национальной сборной усилилась здоровая конкуренция и идет серьезная подготовка к предстоящему матчу.

Как вы думаете, сможет ли национальная сборная Узбекистана, вышедшая на поле в Фергане с обновленным составом против Ирана, одержать победу? Каких новых футболистов, привлеченных в состав, вы ждете на поле? Оставляйте свои личные мнения и прогнозы на счет в комментариях и делитесь горячими новостями нашей сборной со всеми любителями футбола!