В китайской провинции Гуйчжоу в интернете распространилось видео, на котором двое детей без каких-либо мер безопасности гуляют по крыше 32-этажного жилого дома. Кадры вызвали серьезную обеспокоенность у пользователей социальных сетей.

На видео видно, как дети свободно передвигаются по самому краю крыши высотного здания, при этом вокруг них нет никаких защитных ограждений, предотвращающих падение. Самое тревожное заключается в том, что они провели довольно много времени в месте, представляющем серьезную угрозу для их жизни.

По имеющимся данным, дети находились на крыше около 20 минут. После этого они самостоятельно спустились вниз и на лифте добрались до первого этажа здания.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, этот случай еще раз показал, насколько опасно бесконтрольное нахождение детей на крышах высотных зданий.