«Манчестер Сити» может расстаться со своим главным голеадором Эрлингом Холандом уже следующим летом. Появились сообщения о том, что английский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу норвежского нападающего. Самое интересное, что в числе потенциальных покупателей значатся такие гранды, как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Сколько «Сити» хочет выручить за Холанда?

Согласно информации издания Эл Накионал, руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность ухода Холанда из-за финансовых разбирательств вокруг клуба и неопределенности в будущем.

Источник отмечает, что «горожане» планируют продать 26-летнего форварда как минимум за 175 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, он может стать одной из крупнейших сделок в истории футбола.

На данный момент эта информация официально не подтверждена. Также не сообщалось о том, что «Манчестер Сити» принял окончательное решение о продаже футболиста.

«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» в очереди

Список клубов, проявляющих интерес к Холанду, весьма внушителен. По данным Эл Накионал, заполучить норвежского нападающего хотят следующие команды:

«Реал»;

«Барселона»;

«ПСЖ»;

«Ливерпуль».

Однако действующий контракт футболиста, рассчитанный до 2034 года, значительно усложняет возможный трансфер. В связи с этим покупателю, вероятно, придется выплатить огромную сумму отступных.

Холанд продолжает забивать

Статистика Эрлинга Холанда подтверждает, насколько важным игроком он является для «Манчестер Сити». В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах и забил 14 голов.

Продажа футболиста с такой результативностью, безусловно, станет для «Сити» серьезным решением.

Пока будущее Холанда остается туманным. Если ценник в 175 миллионов евро действительно будет установлен, то в следующее летнее трансферное окно нас может ждать одна из самых громких трансферных битв в Европе. Но на данный момент это не официальное решение, а лишь сообщение от Эл Накионал.