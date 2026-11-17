«Манчестер Сити» готов продать Холанда за 175 миллионов евро: кто из грандов претендует на игрока?
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- «Манчестер Сити» рассматривает возможность продажи 26-летнего нападающего Эрлинга Холанда за 175 миллионов евро из-за финансовых сложностей.
- Интерес к норвежскому футболисту проявляют такие гранды, как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Ливерпуль».
- На данный момент официальное решение по трансферу игрока не принято, а его действующий контракт рассчитан до 2034 года.
«Манчестер Сити» может расстаться со своим главным голеадором Эрлингом Холандом уже следующим летом. Появились сообщения о том, что английский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу норвежского нападающего. Самое интересное, что в числе потенциальных покупателей значатся такие гранды, как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Ливерпуль».
Сколько «Сити» хочет выручить за Холанда?
Согласно информации издания Эл Накионал, руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность ухода Холанда из-за финансовых разбирательств вокруг клуба и неопределенности в будущем.
Источник отмечает, что «горожане» планируют продать 26-летнего форварда как минимум за 175 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, он может стать одной из крупнейших сделок в истории футбола.
На данный момент эта информация официально не подтверждена. Также не сообщалось о том, что «Манчестер Сити» принял окончательное решение о продаже футболиста.
«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» в очереди
Список клубов, проявляющих интерес к Холанду, весьма внушителен. По данным Эл Накионал, заполучить норвежского нападающего хотят следующие команды:
«Реал»;
«Барселона»;
«ПСЖ»;
«Ливерпуль».
Однако действующий контракт футболиста, рассчитанный до 2034 года, значительно усложняет возможный трансфер. В связи с этим покупателю, вероятно, придется выплатить огромную сумму отступных.
Холанд продолжает забивать
Статистика Эрлинга Холанда подтверждает, насколько важным игроком он является для «Манчестер Сити». В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах и забил 14 голов.
Продажа футболиста с такой результативностью, безусловно, станет для «Сити» серьезным решением.
Пока будущее Холанда остается туманным. Если ценник в 175 миллионов евро действительно будет установлен, то в следующее летнее трансферное окно нас может ждать одна из самых громких трансферных битв в Европе. Но на данный момент это не официальное решение, а лишь сообщение от Эл Накионал.
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