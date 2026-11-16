Нодирбек Абдусатторов занял последнее место на турнире в Будапеште

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Нодирбек Абдусатторов занял последнее место на турнире в Будапеште
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  • Нодирбек Абдусатторов завершил групповой этап турнира Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур в Будапеште на шестом месте с 9 очками, лишившись возможности бороться за чемпионский титул.
  • Узбекский гроссмейстер теперь будет сражаться за 21–24 места турнира в плей-офф против индийского Рамешбабу Прагнананда.
  • Турнир с призовым фондом 650 тысяч долларов США запланирован к завершению 20 ноября.

В столице Венгрии, Будапеште, завершился групповой этап престижного шахматного турнира нового формата — Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур. В соревновании с призовым фондом 650 тысяч долларов США принимают участие 24 гроссмейстера. Однако для представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова отборочный этап сложился неудачно.

Не сумев одержать победу в последних партиях группового этапа, наш соотечественник показал худший результат среди шести шахматистов. Теперь он будет бороться не за чемпионский титул, а за итоговые 21–24 места в турнире.

Абдусатторов завершил групповой этап на последнем месте

На групповом этапе 24 шахматиста были разделены на четыре группы. В течение пяти дней участники соревновались в формате Fast Классик.

На этом этапе за победу начислялось 3 очка, за ничью — 1 очко. Такая система стимулировала шахматистов не только избегать поражений, но и использовать каждую возможность для достижения победы.

К сожалению, Нодирбек Абдусатторов не смог полностью реализовать свой потенциал в группе «А». В последний день группового этапа он сыграл вничью обе партии против американца Эндрю Хонга.

В итоге наш соотечественник с 9 очками занял шестое, последнее место в группе. Это лишило его возможности бороться за главный приз турнира.

Нодирбек Абдусатторов занял последнее место на турнире в Будапеште

Алиреза Фирузджа вышел в полуфинал

Лучший результат в группе «А» показал иранский шахматист Алиреза Фирузджа. Набрав 15 очков, он занял первое место и вышел в полуфинал.

Теперь Фирузджа поборется за путевку в финал против американца Фабиано Каруаны. Во втором полуфинале француз Максим Вашье-Лаграв сразится с нидерландцем Анишем Гири.

Таким образом, в борьбе за главный приз турнира ожидается острая конкуренция между известными представителями мировых шахмат.

Абдусатторову теперь предстоит матч против Прагнанандхи

После группового этапа участники распределяются по шести сеткам плей-офф для определения итоговых мест. В первой сетке определяется победитель турнира, а в остальных пяти распределяются места с 5-го по 24-е.

Нодирбек Абдусатторов попал в шестую сетку. На этом этапе нашего соотечественника ждет противостояние с известным индийским гроссмейстером Рамешбабу Прагнанандхой.

В этой сетке будет идти борьба за 21–24 места. Таким образом, главной задачей для Абдусатторова в оставшейся части турнира станет достижение максимально возможного результата.

Борьба за призовой фонд в 650 тысяч долларов в Будапеште

Турнир Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур организован в формате, отличающемся от привычных шахматных соревнований. В нем используются три вида контроля времени — блиц, рапид и Fast Классик.

Турнир продлится 11 дней. В матчах плей-офф шахматисты снова будут соревноваться с использованием различных контролей времени. Завершение турнира запланировано на 20 ноября.

Общий призовой фонд турнира составляет 650 тысяч долларов США. Победитель турнира получит 80 тысяч долларов призовых.

Турнир в Будапеште является первым тестовым этапом мирового тура Тотал Чесс, который официально планируется запустить в 2027 году.

Теперь главный вопрос: какой результат покажет Абдусатторов в плей-офф?

Результат Нодирбека Абдусатторова на групповом этапе оказался не таким, как ожидалось. Однако турнир еще не завершен. У нашего соотечественника есть возможность проявить себя в плей-офф и занять более высокое место в итоговой таблице.

Очевидно, что матч против Прагнанандхи также не будет легким. Индийский гроссмейстер считается одним из сильнейших молодых представителей современных шахмат. Поэтому данное противостояние станет для Абдусатторова серьезным испытанием.

В шахматах неудачный результат на одном турнире не определяет истинный потенциал спортсмена. Самое главное — сделать правильные выводы из поражения и эффективно использовать следующую возможность. Теперь болельщики будут с интересом следить за играми нашего соотечественника в плей-офф.

Нодирбек Абдусатторов занял последнее место на турнире в Будапеште
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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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