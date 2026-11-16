Нодирбек Абдусатторов занял последнее место на турнире в Будапеште

В столице Венгрии, Будапеште, завершился групповой этап престижного шахматного турнира нового формата — Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур. В соревновании с призовым фондом 650 тысяч долларов США принимают участие 24 гроссмейстера. Однако для представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова отборочный этап сложился неудачно.

Не сумев одержать победу в последних партиях группового этапа, наш соотечественник показал худший результат среди шести шахматистов. Теперь он будет бороться не за чемпионский титул, а за итоговые 21–24 места в турнире.

Абдусатторов завершил групповой этап на последнем месте

На групповом этапе 24 шахматиста были разделены на четыре группы. В течение пяти дней участники соревновались в формате Fast Классик.

На этом этапе за победу начислялось 3 очка, за ничью — 1 очко. Такая система стимулировала шахматистов не только избегать поражений, но и использовать каждую возможность для достижения победы.

К сожалению, Нодирбек Абдусатторов не смог полностью реализовать свой потенциал в группе «А». В последний день группового этапа он сыграл вничью обе партии против американца Эндрю Хонга.

В итоге наш соотечественник с 9 очками занял шестое, последнее место в группе. Это лишило его возможности бороться за главный приз турнира.