Важное заявление Нодирбека Абдусатторова о шахматной Олимпиаде в Самарканде...

Проходящая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада началась для сборной Узбекистана на мажорной ноте. На историческом турнире, проходящем дома, основная мужская сборная страны успешно стартовала, одержав победы во всех трех первых турах. А шахматист номер один Узбекистана Нодирбека Абдусатторов рассказал о том, какое значение имеет для него сегодняшний исторический турнир.

Из слов Абдусатторова очевидно, что Олимпиада в Самарканде — это не просто спортивное соревнование. Для узбекских шахматистов это возможность защитить честь страны в рамках одного из самых престижных шахматных форумов мира на родной земле, перед своими болельщиками.

«Наступили дни, которых мы так ждали. Мы впервые принимаем состязание столь масштабного уровня в собственном доме. Безусловно, для наших ребят это огромная гордость».

Как началась историческая Олимпиада в Самарканде для Узбекистана?

46-я Всемирная шахматная олимпиада стартовала в Самарканде 16 сентября. Узбекистан в качестве страны-хозяйки представлен тремя командами как в открытом, так и в женском турнирах. В состав основной мужской сборной вошли Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Мухиддин Мадаминов. Капитан команды — Рустам Касымджанов.

В самый первый день турнира команда «Узбекистан-1» со счетом 4:0 разгромила сборную Ямайки. На первой доске Нодирбек Абдусатторов одержал победу над Джошуа Кристи.

Во втором туре основная сборная Узбекистана продолжила победное шествие на турнире, обыграв команду Перу. А в третьем туре была со счетом 3:1 повержена сильная сборная Австрии.

В 3-м туре Абдусатторов сыграл вничью, но команда снова победила

В центральном матче против Австрии на первой доске Нодирбек Абдусатторов померился силами с Кириллом Алексеенко. Встреча завершилась вничью.

При этом Жавохир Синдаров и Мухиддин Мадаминов выиграли свои партии, принеся команде важные очки. Нодирбек Якуббоев также записал на свой счет ничью. В результате «Узбекистан-1» победил Австрию со счетом 3:1.

Этот результат означает, что основная сборная Узбекистана выиграла во всех трех стартовых турах.

«Мы от всего сердца стараемся»

Для Нодирбека Абдусатторова фактор хозяев придает соревнованию особый дух и ответственность.

Как подчеркнул шахматист, сборная играет в каждой партии, ощущая не только личный результат, но и доверие всей страны.

«Мы всей командой от всего сердца стараемся. Вот, вы сами видите — три победы после трех туров».

Эти слова Абдусатторова ярко отражают отношение узбекской команды к турниру. Проходящая на родной арене Олимпиада является для шахматистов одновременно и огромной возможностью, и огромной ответственностью.

Почему эта Олимпиада имеет особое значение для узбекских шахмат?

Соревнование в Самарканде имеет историческое значение как первая Всемирная шахматная олимпиада, проводимая в Узбекистане. В турнире принимают участие представители более 200 стран, в открытых состязаниях зарегистрировано 207 команд.

Узбекистан же приехал на турнир в сильном составе. Основная команда значится под третьим номером в стартовых рейтингах турнира со средним показателем 2720. В составе выступают один из сильнейших молодых гроссмейстеров мировых шахмат Жавохир Синдаров, а на первой доске играет Нодирбек Абдусатторов.

Поэтому каждая партия в Самарканде вызывает огромный интерес не только у любителей шахмат, но и у всего узбекского спорта.

Абдусатторов: главная цель — оправдать доверие

В самом важном пункте своего высказывания Нодирбек Абдусатторов затронул тему доверия народа и главы государства.

«Мы изо всех сил стараемся в каждой игре, чтобы оправдать доверие нашего народа и нашего Президента».

Эти слова показывают, насколько важна духовная составляющая Олимпиады в Самарканде для сборной Узбекистана.

В шахматах у каждой партии свой сценарий. В одной партии может быть зафиксирована победа, в другой — ничья. Но в формате Олимпиады итоговый результат определяется командными очками. С этой точки зрения задача Абдусатторова на первой доске не ограничивается лишь победой — он защищает интересы команды в противостоянии с сильнейшими шахматистами соперника.

Результаты первых трех туров в Самарканде это также показали: Абдусатторов победил в первом туре, а в последующих партиях внес свой вклад в общий результат команды.

Впереди у Узбекистана еще более серьезные партии

Олимпиада только вступает в свою решающую фазу. Три победы в трех стартовых турах обеспечили сборной отличный старт, но впереди еще множество матчей с сильными соперниками.

На данный момент команда «Узбекистан-1» занимает высокие позиции в турнирной таблице. После третьего тура основная мужская сборная расположилась на 4-м месте по показателям тай-брейка.

В словах Нодирбека Абдусатторова четко выражено настроение команды: исторический турнир проходит дома, в первых трех турах одержано три победы, и теперь каждая новая партия будет играться с еще большей ответственностью.

На шахматных досках Самарканде впереди еще немало интересных баталий. А для узбекских болельщиков самое главное — какой результат национальная команда покажет в родных стенах. Как сказал Абдусатторов, главная задача шахматистов — приложить все силы в каждой игре и оправдать доверие страны.