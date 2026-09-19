Важное заявление Нодирбека Абдусатторова о шахматной Олимпиаде в Самарканде...

·74·Спорт
Важное заявление Нодирбека Абдусатторова о шахматной Олимпиаде в Самарканде...

Проходящая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада началась для сборной Узбекистана на мажорной ноте. На историческом турнире, проходящем дома, основная мужская сборная страны успешно стартовала, одержав победы во всех трех первых турах. А шахматист номер один Узбекистана Нодирбека Абдусатторов рассказал о том, какое значение имеет для него сегодняшний исторический турнир.

Из слов Абдусатторова очевидно, что Олимпиада в Самарканде — это не просто спортивное соревнование. Для узбекских шахматистов это возможность защитить честь страны в рамках одного из самых престижных шахматных форумов мира на родной земле, перед своими болельщиками.

«Наступили дни, которых мы так ждали. Мы впервые принимаем состязание столь масштабного уровня в собственном доме. Безусловно, для наших ребят это огромная гордость».

Как началась историческая Олимпиада в Самарканде для Узбекистана?

46-я Всемирная шахматная олимпиада стартовала в Самарканде 16 сентября. Узбекистан в качестве страны-хозяйки представлен тремя командами как в открытом, так и в женском турнирах. В состав основной мужской сборной вошли Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Мухиддин Мадаминов. Капитан команды — Рустам Касымджанов.

В самый первый день турнира команда «Узбекистан-1» со счетом 4:0 разгромила сборную Ямайки. На первой доске Нодирбек Абдусатторов одержал победу над Джошуа Кристи.

Во втором туре основная сборная Узбекистана продолжила победное шествие на турнире, обыграв команду Перу. А в третьем туре была со счетом 3:1 повержена сильная сборная Австрии.

В 3-м туре Абдусатторов сыграл вничью, но команда снова победила

В центральном матче против Австрии на первой доске Нодирбек Абдусатторов померился силами с Кириллом Алексеенко. Встреча завершилась вничью.

При этом Жавохир Синдаров и Мухиддин Мадаминов выиграли свои партии, принеся команде важные очки. Нодирбек Якуббоев также записал на свой счет ничью. В результате «Узбекистан-1» победил Австрию со счетом 3:1.

Этот результат означает, что основная сборная Узбекистана выиграла во всех трех стартовых турах.

«Мы от всего сердца стараемся»

Для Нодирбека Абдусатторова фактор хозяев придает соревнованию особый дух и ответственность.

Как подчеркнул шахматист, сборная играет в каждой партии, ощущая не только личный результат, но и доверие всей страны.

«Мы всей командой от всего сердца стараемся. Вот, вы сами видите — три победы после трех туров».

Эти слова Абдусатторова ярко отражают отношение узбекской команды к турниру. Проходящая на родной арене Олимпиада является для шахматистов одновременно и огромной возможностью, и огромной ответственностью.

Почему эта Олимпиада имеет особое значение для узбекских шахмат?

Соревнование в Самарканде имеет историческое значение как первая Всемирная шахматная олимпиада, проводимая в Узбекистане. В турнире принимают участие представители более 200 стран, в открытых состязаниях зарегистрировано 207 команд.

Узбекистан же приехал на турнир в сильном составе. Основная команда значится под третьим номером в стартовых рейтингах турнира со средним показателем 2720. В составе выступают один из сильнейших молодых гроссмейстеров мировых шахмат Жавохир Синдаров, а на первой доске играет Нодирбек Абдусатторов.

Поэтому каждая партия в Самарканде вызывает огромный интерес не только у любителей шахмат, но и у всего узбекского спорта.

Абдусатторов: главная цель — оправдать доверие

В самом важном пункте своего высказывания Нодирбек Абдусатторов затронул тему доверия народа и главы государства.

«Мы изо всех сил стараемся в каждой игре, чтобы оправдать доверие нашего народа и нашего Президента».

Эти слова показывают, насколько важна духовная составляющая Олимпиады в Самарканде для сборной Узбекистана.

В шахматах у каждой партии свой сценарий. В одной партии может быть зафиксирована победа, в другой — ничья. Но в формате Олимпиады итоговый результат определяется командными очками. С этой точки зрения задача Абдусатторова на первой доске не ограничивается лишь победой — он защищает интересы команды в противостоянии с сильнейшими шахматистами соперника.

Результаты первых трех туров в Самарканде это также показали: Абдусатторов победил в первом туре, а в последующих партиях внес свой вклад в общий результат команды.

Впереди у Узбекистана еще более серьезные партии

Олимпиада только вступает в свою решающую фазу. Три победы в трех стартовых турах обеспечили сборной отличный старт, но впереди еще множество матчей с сильными соперниками.

На данный момент команда «Узбекистан-1» занимает высокие позиции в турнирной таблице. После третьего тура основная мужская сборная расположилась на 4-м месте по показателям тай-брейка.

В словах Нодирбека Абдусатторова четко выражено настроение команды: исторический турнир проходит дома, в первых трех турах одержано три победы, и теперь каждая новая партия будет играться с еще большей ответственностью.

На шахматных досках Самарканде впереди еще немало интересных баталий. А для узбекских болельщиков самое главное — какой результат национальная команда покажет в родных стенах. Как сказал Абдусатторов, главная задача шахматистов — приложить все силы в каждой игре и оправдать доверие страны.

Всемирная шахматная олимпиадаСамаркандНодирбек АбдусатторовУзбекистан-1
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Неожиданная сенсация в АПЛ: «Брайтон» разгромил «Арсенал» с разгромным счетомНеожиданная сенсация в АПЛ: «Брайтон» разгромил «Арсенал» с разгромным счетомСегодня, 21:13Моуринью внедрил его на тренировках «Реала»: новое оружие для победы над «Атлетико»Моуринью внедрил его на тренировках «Реала»: новое оружие для победы над «Атлетико»Сегодня, 20:20«Астон Вилла» поставила «Тоттенхэм» на колени в гостях: «Шпоры» не смогли избежать поражения«Астон Вилла» поставила «Тоттенхэм» на колени в гостях: «Шпоры» не смогли избежать пораженияСегодня, 20:11Бенефис Фламариона!: «Пахтакор» в меньшинстве обыграл «Машъал» в ГузареБенефис Фламариона!: «Пахтакор» в меньшинстве обыграл «Машъал» в ГузареСегодня, 20:04«Нокаут претендента!»: Рамазон Темиров раскрыл секреты противостояния со Стивом Эрсегом«Нокаут претендента!»: Рамазон Темиров раскрыл секреты противостояния со Стивом ЭрсегомСегодня, 19:34Флик объявил заявку на матч против «Севилье»: Щенсны, Педри, Ямаль и кто еще?Флик объявил заявку на матч против «Севилье»: Щенсны, Педри, Ямаль и кто еще?Сегодня, 18:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым