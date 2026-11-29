В столице Англии, городе Лондон, завершились матчи 4-го тура в основном направлении «Лондон Чесс Классик 2026» по шахматам — Мастерс. Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов в этом туре сразился с представителем хозяев турнира Гавейном Маророа Джонсом и одержал важную победу.

Марафон, продлившийся до 84-го хода, и уверенный шаг действующего чемпиона

Партия, прошедшая в острой и бескомпромиссной борьбе, длилась до 84-го хода, и в итоге наш соотечественник продемонстрировал свое высокое мастерство, заставив соперника признать поражение. Напомним, что 22-летний Абдусатторов в прошлом, 2025 году, стал победителем этого престижного турнира и в текущем году приехал в Лондон, чтобы защитить свой чемпионский титул.

По результатам прошедших 4 туров, набрав 3 очка, Нодирбек Абдусатторов вместе с опытным американским гроссмейстером Левоном Ароняном делит 1–2-е места в турнирной таблице.