Нодирбек Абдусатторов одержал победу в 4-м туре престижного турнира в Лондоне
В столице Англии, городе Лондон, завершились матчи 4-го тура в основном направлении «Лондон Чесс Классик 2026» по шахматам — Мастерс. Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов в этом туре сразился с представителем хозяев турнира Гавейном Маророа Джонсом и одержал важную победу.
Марафон, продлившийся до 84-го хода, и уверенный шаг действующего чемпиона
Партия, прошедшая в острой и бескомпромиссной борьбе, длилась до 84-го хода, и в итоге наш соотечественник продемонстрировал свое высокое мастерство, заставив соперника признать поражение. Напомним, что 22-летний Абдусатторов в прошлом, 2025 году, стал победителем этого престижного турнира и в текущем году приехал в Лондон, чтобы защитить свой чемпионский титул.
По результатам прошедших 4 туров, набрав 3 очка, Нодирбек Абдусатторов вместе с опытным американским гроссмейстером Левоном Ароняном делит 1–2-е места в турнирной таблице.
Положение лидеров в турнирной таблице после 4-го тура
В этом соревновании, где 10 сильнейших шахматистов соревнуются по круговой системе, Абдусатторов является участником с самым высоким рейтингом (2772). До объявления окончательных результатов будет проведено еще 5 туров.
Место
Шахматист
Страна
Рейтинг
Очки
1–2
Нодирбек Абдусатторов
Узбекистан
2772
3,0
1–2
Левон Аронян
США
2719
3,0
3–4
Энди Вудворд
США
2635
2,5
3–4
Игорь Самуненков
Украина
2610
2,5
5–7
Нихал Сарин
Индия
2720
2,0
5–7
Гавейн Маророа Джонс
Англия
2630
2,0
5–7
Люк Макшейн
Англия
2606
2,0
Как вы думаете, сможет ли Нодирбек Абдусатторов сохранить свое преимущество в оставшихся 5 турах и во второй раз подряд стать победителем «Лондон Чесс Классик»?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью со своими близкими, которые следят за победами звезд узбекских шахмат на мировой арене!
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