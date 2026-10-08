Нодирбек Абдусатторов раскрыл секрет победы в элитном спорте

·43·Спорт
Нодирбек Абдусатторов раскрыл секрет победы в элитном спорте

Один из ярчайших представителей мировой шахматной элиты, узбекский международный гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов поделился важными мыслями о психологических механизмах достижения успеха на соревнованиях высокого уровня.

Гроссмейстер, который несмотря на свой молодой возраст продолжает побеждать сильнейших шахматистов планеты, отметил, что истинные причины поражений и ошибок в большинстве случаев связаны не с ходами на доске, а с внутренним психологическим состоянием спортсмена.

В интервью проекту УзЧесс Абдусатторов подробно рассказал о сохранении хладнокровия в условиях стресса и тяжелого давления, а также о важности каждой мелкой детали в победе.

Жертвы эмоций: Где шахматисты теряют очки?

Нодирбек Абдусатторов поделился психологическими истинами, осознанными им на основе большого опыта:

  • Не чистые шахматы, а проверка нервов: «Многие ошибки происходят не из-за чистых шахмат, а из-за излишних эмоций и психологического давления», — отмечает гроссмейстер;

  • Уроки, которые обошлись дорого: Абдусатторов признал, что упущение очков в важных матчах происходило именно в результате неумения обуздать чувства, и это стало для него большой школой;

  • Мастерство преодоления давления: Квалификация, накопленная за годы и крупные турниры, сформировала у него навык полного самоконтроля и сохранения хладнокровия в ситуациях с высоким напряжением.

Правило сохранения фокуса и энергии

На высшем этапе каждая минута и мысль имеют решающее значение:

  • Оставлять прошлое позади: «Негативные мысли после партии нужно оставлять позади. Абсолютно нельзя тащить их в новые игры», — говорит Нодирбек;

  • Абсолютное внимание — только на доске: Во время игры все мысли и внимание должны быть направлены на доску и текущую позицию;

  • Не допускать растраты энергии: Любая посторонняя мысль, давление трибун или размышления о прошлых поражениях отвлекают внимание спортсмена и вытягивают самое ценное — внутреннюю энергию в голове.

Мелкие детали — залог больших побед

В элитных шахматах грань между ничьей и победой очень хрупкая, и все решают аспекты, которые кажутся мелочами:

  • Решающие маленькие различия: При выходе на самый высокий уровень тактические и стратегические знания соперников почти уравниваются. В такие моменты результат определяют очень маленькие, незаметные детали;

  • Формула усиления игры: По словам Абдусатторов, если спортсмен будет неустанно работать над этими кажущимися мелкими недостатками и аспектами, совершенствуя их, общее качество его игры заметно поднимется на новый уровень.

Узбекский гроссмейстер подчеркивает, что этот аналитический подход показывает: в современном спорте, помимо физической и теоретической подготовки, железные нервы и психологическая стойкость стали главным критерием для покорения самых высоких вершин.

Нодирбек АбдусатторовШахматыUzChess
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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