Турнир Тотал Чесс, прошедший в Будапеште, неудачно завершился для узбекистанского гроссмейстера Нодирбека Абдусатторова. В общем зачете соревнований, в которых приняли участие 24 шахматиста, наш соотечественник занял 23-е место. Несмотря на это, по итогам турнира он получил вознаграждение в размере 11 тысяч долларов.

Один из ведущих шахматистов Узбекистана Нодирбек Абдусатторов не смог показать ожидаемый результат на турнире Тотал Чесс в Будапеште. Неудачные выступления на основных этапах соревнований и результаты в борьбе за места оставили его в нижней части общей турнирной таблицы.

В турнире, где участвовали 24 шахматиста, Абдусатторов занял 23-е место. За этот результат узбекистанский гроссмейстер был награжден 11 000 долларов США.

Результаты в блице и классике не оправдали ожиданий

Для Нодирбека Абдусатторова начальные этапы турнира прошли неудачно. В первых 9 турах блица он набрал 2,5 очка и остался на 22-м месте.

В группе А по быстрым шахматам наш шахматист также не смог полностью реализовать свой потенциал. В 10 партиях Абдусатторов одержал лишь одну победу, шесть встреч завершил вничью и трижды потерпел поражение.

Набрав 9 очков и заняв 6-е место в группе, Нодирбек был вынужден участвовать в борьбе за 21–24-е места.

Противостояние с Прагнанандхой стало решающим для Абдусатторова

В полуфинале борьбы за 21–24-е места Нодирбек Абдусатторов встретился с индийским гроссмейстером Рамешбабу Прагнанандхой.

Поединок между двумя шахматистами длился два дня. В первый день соревнований Прагнанандха одержал победу со счетом 9:11.

В играх второго дня перед партией в быстрые шахматы Абдусатторов вел со счетом 8,5:3,5. Однако победа индийского шахматиста в решающей партии изменила ситуацию. Итоговый счет составил 8,5:11,5, и Прагнанандха прошел в следующий этап.

После этого результата у Абдусатторова не осталось шансов подняться выше 23-го места на турнире.

Победа над Вайшали принесла Нодирбеку 23-е место

После поражения от Прагнанандхи Нодирбек Абдусатторов принял участие в матче за место против Вайшали.

В двухдневном противостоянии узбекистанский гроссмейстер одержал победу и сумел завершить соревнования на 23-м месте. Это был максимально возможный результат на данном турнире.

Победитель турнира Тотал Чесс получил 80 тысяч долларов

Победа на турнире Тотал Чесс в Будапеште досталась иранскому гроссмейстеру Алирезе Фирудже. За первое место в соревнованиях он был награжден 80 000 долларов США.

Нодирбек Абдусатторов же, завершив турнир на 23-м месте, заработал 11 000 долларов.