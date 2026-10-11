Эльдор Шомуродов упустил шанс в гонке с Осимхеном и Салахом?

·67·Спорт
Эльдор Шомуродов упустил шанс в гонке с Осимхеном и Салахом?

В матче 7-го тура турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» на выезде сыграл в гостях с «Коньяспором». В упорной встрече забитых мячей зафиксировано не было, и игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Известный статистический портал Флашскоре оценил действия участников этого матча, в том числе узбекистанских легионеров Эльдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева.

Узбекистанские футболисты: кто какую оценку получил?

Участие наших соотечественников в составе «Истанбул Башакшехира» в этом туре сложилось по-разному:

  • Эльдор Шомуродов — 6,5 балла: Капитан сборной Узбекистана вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут. Портал Флашскоре оценил полезные действия нападающего в безголевом матче в 6,5 балла;

  • Файзуллаеву оценка не выставлена: Еще один наш талантливый футболист Аббосбек Файзуллаев вышел на замену на 80-й минуте вместо Бертуга Озгюра. Из-за малого количества проведенного времени портал не стал выставлять игроку рейтинговый балл;

  • Лучший игрок матча: Самой высокой оценки удостоился голкипер «Башакшехира» Мухаммад Шенгезер, сохранивший свои ворота в неприкосновенности (7,3 балла). По средним оценкам клубов гости имели небольшое преимущество (6,4 против 6,2 балла).

Затишье в гонке бомбардиров: Никто не смог забить

Лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги Эльдор Шомуродов достойно защищает свой титул и в новом сезоне. Однако 7-тур запомнился аномальной ситуацией в споре бомбардиров:

  • Остановка лидеров: Лидирующие с 7 голами каждый Мохамед Салах и Гифт Орбан покинули поле без забитых мячей и не смогли улучшить свои показатели;

  • Шанс Шомуродова и преследователей: Преследующая их тройка с шестью мячами в активе — Эльдор Шомуродов, Виктор Осимхен и Ведат Мурики — также не смогла поразить ворота соперников в этом туре и упустила возможность догнать лидеров.

Результативность Шомуродова в сезоне

Демонстрирующий высокую спортивную форму с начала текущего сезона Шомуродов имеет на своем счету уже 6 важных голов:

  • Команды, которым забито по одному голу: «Коджаэлиспор», «Трабзонспор», «Касымпаша» и действующий чемпион «Галатасарай»;

  • Матч с оформленным дублем: Встреча против клуба «Генчлербирлиги».

Ничья с «Коньяспором» и безголевая серия лидеров показывают, что борьба за «Золотую бутсу» в чемпионате Турции в следующих турах станет еще более ожесточенной.

Эльдор ШомуродовИстанбул БашакшехирКоньяспорТурецкая Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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