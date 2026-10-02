Эльдор Шомуродов включился в сумасшедшую гонку за «Золотую бутсу» в Суперлиге Турции!

Ставший лучшим бомбардиром прошедшего сезона турецкой Суперлиги наш соотечественник Эльдор Шомуродов и новый сезон начал с поразительной результативностью! В аналитической статье авторитетного издания Фотомак отмечается, что 31-летний узбекский форвард в одиночку тащит на себе все проблемы «Истанбул Башакшехира».

Хотя команда переживает непростой период в турнирной таблице, Шомуродов на равных соперничает со звездами мирового футбола, доказывая, что он является одним из главных претендентов на «Золотую бутсу». Итак, какую же безумную статистику демонстрирует Эльдор и с кем он конкурирует в гонке бомбардиров в Турции?

6 голов в 6 матчах: 60 процентов голов команды на счету Шомуродова!

«Башакшехир» под руководством Нури Шахина начал сезон сложно, но Шомуродов превратился в неудержимую силу:

6 голов в одиночку: Если «Башакшехир» за 6 туров забил в общей сложности 10 голов, то ровно к 6 из них непосредственно приложил руку Эльдор Шомуродов;

Фантастическая стабильность: Узбекский нападающий поражал ворота соперников в 5 из 6 матчей, в которых выходил на поле;

Кому забивал? По ходу чемпионата Эльдор забил по одному голу в ворота «Трабзонспора», «Галатасарая», «Коджаэли» и «Касымпаши», а в матче против «Генчлербирлиги» оформил дубль;

Турнирная таблица: В настоящее время команда с 7 очками идет на 12-й строчке, и именно голы Шомуродова спасают клуб от тяжелого кризиса.

Столкновение звезд: жаркая гонка за «Золотую бутсу»

«Из нападавших, боровшихся за звание бомбардира в прошлом сезоне, только Эльдор Шомуродов смог полностью сохранить свою высокую стабильность и в новом чемпионате. Он остается единственным лидером, взявшим на себя основную ношу команды».

Список бомбардиров в турецкой Суперлиге в данный момент превратился в настоящее поле битвы звезд.

Таблица бомбардиров турецкой Суперлиги (после 6-го тура)

Место Игрок Клуб Забитые голы 1-2 Мохамед Салах «Трабзонспор» 7 голов 1-2 Гифт Орбан «Амед» 7 голов 3-5 Эльдор Шомуродов «Истанбул Башакшехир» 6 голов (в 6 матчах) 3-5 Виктор Осимхен «Галатасарай» 6 голов 3-5 Ведат Мурики «Фенербахче» 6 голов 6 Душан Влахович «Бешикташ» 5 голов

То, что узбекский нападающий ярко выделяется на фоне таких дорогостоящих звезд лиги, как Салах, Осимхен и Влахович, заслуживает большой похвалы турецкой прессы.

По вашему мнению, сможет ли Эльдор Шомуродов обойти таких суперзвезд, как Салах и Осимхен, и снова выиграть «Золотую бутсу» турецкой Суперлиги в этом году? Как его выступления в «Башакшехире» повлияют на конкуренцию в нашей сборной?

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