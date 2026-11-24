Эльдор Шомуродов забил еще один важный гол в чемпионате Турции. Капитан сборной Узбекистана положил начало камбэку своей команды, нанеся суперудар с дальней дистанции в матче против «Чорума». Проигрывая с разницей в два мяча, «Истанбул Башакшехир» в итоге одержал волевую победу со счетом 4:2.

В 12-м туре чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» принимал на своем поле «Чорум». Встреча началась для хозяев очень тяжело. Однако великолепный гол Эльдора Шомуродова изменил ситуацию на поле и стал одним из ключевых факторов, вдохновивших команду на победу.

Несмотря на отставание в два мяча, «Башакшехир» в заключительной части встречи полностью прижал соперника к воротам и за несколько минут перевернул ход игры.

«Чорум» захватил преимущество двумя голами

На 29-й минуте матча Хесус Рамирес забил первый гол в ворота гостей. Таким образом, «Чорум» вышел вперед, поставив стамбульский клуб в сложное положение.

На 68-й минуте Эрмин Махмич забил еще один мяч. Ситуация для «Башакшехира» стала еще более критической — хозяева проигрывали со счетом 0:2.

Хотя в этот момент казалось, что судьба матча решена, действия Эльдора Шомуродова на поле и последующие атаки изменили весь сценарий игры.

После супергола Шомуродова «Башакшехир» проснулся

На 78-й минуте Эльдор Шомуродов нанес мощный и точный удар с дальней дистанции, поразив верхний угол ворот соперника. Этот гол узбекского футболиста не только сократил отставание, но и придал команде уверенности и сил для камбэка.

Суперудар Шомуродова стал переломным моментом для «Башакшехира». Вместо того чтобы отступать, хозяева начали оказывать еще более мощное давление на ворота соперника.

После гола инициатива перешла к стамбульскому клубу. Воспользовавшись брешами в обороне соперника, «Башакшехир» вскоре не только сравнял счет, но и вырвал победу.

Бертуг Йылдырым завершил исторический камбэк хет-триком

Вышедший на замену футболист «Башакшехира» Бертуг Йылдырым стал настоящим героем в заключительной части встречи.

Он сравнял счет на 82-й минуте, а на 86-й минуте вывел свою команду вперед. На 90+1-й минуте он забил еще один гол, оформив хет-трик.

Проигрывая 0:2, «Башакшехир» за несколько минут одержал победу со счетом 4:2. Это стал один из самых драматичных камбэков в 12-м туре чемпионата Турции.

Игра Шомуродова оценена в 7,5 баллов

Портал Флашскоре, специализирующийся на статистическом анализе, оценил действия Эльдора Шомуродова в матче в 7,5 баллов.

Самый высокий рейтинг в составе «Башакшехира» получил автор хет-трика Бертуг Йылдырым. Он стал лучшим игроком матча с оценкой 9,1 балла.

Другие футболисты команды также получили высокие оценки:

Бертуг Йылдырым — 9,1

Ивана Брнич — 8,6

Якуб Калужинский — 8,3

Эльдор Шомуродов — 7,5

«Башакшехир» поднялся в турнирной таблице

После этой волевой победы «Истанбул Башакшехир» довел количество очков до 20 и поднялся на 7-е место в чемпионате Турции.

«Чорум» остался с 16 очками.

Для Эльдора Шомуродова этот гол стал важным эпизодом, повлиявшим на результат команды. Капитан сборной Узбекистана дал решающий импульс, чтобы вернуть свою команду в игру, когда она проигрывала с разницей в два мяча. После его супергола уверенность «Башакшехира» в победе возросла, и концовка матча полностью изменилась.