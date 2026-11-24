Эльдор Шомуродов своим суперголом в ворота «Чорума» положил начало камбэку «Башакшехира», который отыгрался со счета 0:2 и победил 4:2. После матча главный тренер стамбульского клуба Нури Шахин рассказал о действиях узбекского футболиста в первом тайме, данных в перерыве указаниях и тактических перестановках.

В 12-м туре чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» провел драматичный матч против «Чорума» на своем поле. Хотя к 68-й минуте гости вели со счетом 2:0, сценарий встречи резко изменился после супергола Эльдора Шомуродова с дальней дистанции.

Голы Бертуга Йылдырыма на 82-й, 86-й и 90+1-й минутах принесли «Башакшехиру» волевую победу со счетом 4:2.

Однако после матча особое внимание привлекли комментарии Нури Шахина, в частности его пояснения относительно задач Эльдора Шомуродова на поле.

Действия Шомуродова были скорректированы в перерыве

Нури Шахин отметил, что Эльдор Шомуродов проделал большой объем работы в первом тайме, но в этот раз его чрезмерные перемещения не были нужны команде. По мнению тренера, «Башакшехиру» требовалось больше игроков в штрафной площади и чаще использовать фланговые подачи.

«Шомуродов в первом тайме очень много двигался, менял позиции больше, чем нужно. Обычно мы хотим, чтобы он действовал именно так, но сегодня в этом не было необходимости. Нам нужно было входить в штрафную площадь большим числом игроков.

Сегодня нам нужно было больше навесов с флангов и насыщение штрафной игроками. В перерыве я объяснил это Эльдору и остальным футболистам», — сказал Нури Шахин.