Нури Шахин раскрыл тактические изменения после супергола Эльдора Шомуродова
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- «Истанбул Башакшехир» одержал волевую победу над «Чорумой» со счетом 4:2 в 12-м туре чемпионата Турции.
- В матче гол Эльдора Шомуродова с дальней дистанции стал поворотным моментом для команды.
- Главный тренер Нури Шахин в перерыве внес коррективы в действия Эльдора Шомуродова, потребовав увеличить количество игроков в штрафной площади.
Эльдор Шомуродов своим суперголом в ворота «Чорума» положил начало камбэку «Башакшехира», который отыгрался со счета 0:2 и победил 4:2. После матча главный тренер стамбульского клуба Нури Шахин рассказал о действиях узбекского футболиста в первом тайме, данных в перерыве указаниях и тактических перестановках.
В 12-м туре чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» провел драматичный матч против «Чорума» на своем поле. Хотя к 68-й минуте гости вели со счетом 2:0, сценарий встречи резко изменился после супергола Эльдора Шомуродова с дальней дистанции.
Голы Бертуга Йылдырыма на 82-й, 86-й и 90+1-й минутах принесли «Башакшехиру» волевую победу со счетом 4:2.
Однако после матча особое внимание привлекли комментарии Нури Шахина, в частности его пояснения относительно задач Эльдора Шомуродова на поле.
Действия Шомуродова были скорректированы в перерыве
Нури Шахин отметил, что Эльдор Шомуродов проделал большой объем работы в первом тайме, но в этот раз его чрезмерные перемещения не были нужны команде. По мнению тренера, «Башакшехиру» требовалось больше игроков в штрафной площади и чаще использовать фланговые подачи.
«Шомуродов в первом тайме очень много двигался, менял позиции больше, чем нужно. Обычно мы хотим, чтобы он действовал именно так, но сегодня в этом не было необходимости. Нам нужно было входить в штрафную площадь большим числом игроков.
Сегодня нам нужно было больше навесов с флангов и насыщение штрафной игроками. В перерыве я объяснил это Эльдору и остальным футболистам», — сказал Нури Шахин.
Это указание послужило изменению тактического подхода команды во втором тайме. Действия Шомуродова также были направлены на более четкое выполнение задач в атаке и увеличение количества игроков в штрафной площади.
Выход Бертуга Йылдырыма стал тактическим переломом
Нури Шахин подчеркнул, что выход на поле Бертуга Йылдырыма и Умута Бозока изменил ситуацию в атаке. По мнению тренера, после тактических изменений команда стала создавать более точные передачи и опасные моменты.
«После того как мы выпустили Бертуга Йылдырыма вместе с Умутом Бозоком, тактика изменилась, появились более точные передачи и острые ситуации. Теперь после игры я могу сказать, что наше решение было верным», — сказал Шахин.
После этого решения тренера «Башакшехир» стал действовать в атаке острее. Бертуг Йылдырым за короткое время трижды поразил ворота соперника и стал главным героем матча.
«Я тот, кто больше всех критикует Бертуга, и я же тот, кто больше всех его поддерживает»
Говоря о Бертуге Йылдырыме, Нури Шахин высоко оценил талант футболиста. Тренер подчеркнул, что игрок должен более эффективно использовать свои возможности, и объяснил баланс между критикой и поддержкой.
«Я тот человек, который больше всех критикует Бертуга. В то же время я тот, кто больше всех старается его поддержать.
Бертуг должен это понимать. Он должен максимально эффективно использовать свой талант. К сожалению, в футболе нет места эмоциям. Я тоже эмоциональный человек, но здесь нельзя поддаваться эмоциям. Когда приходит шанс, он обязан им воспользоваться», — сказал главный тренер стамбульского клуба.
Шахин отметил, что тот факт, что Бертуг Йылдырым не смог поехать на чемпионат мира, психологически повлиял на футболиста. Эта ситуация расстроила не только самого игрока, но и всех в клубе.
Непопадание на чемпионат мира повлияло на Бертуга
Нури Шахин сообщил, что во второй половине прошлого сезона был разработан специальный план для Бертуга Йылдырыма, основной целью которого была помощь футболисту в участии на чемпионате мира. Однако из-за решения тренера сборной этот план не был реализован.
«То, что он не смог поехать на чемпионат мира, очень сильно на него повлияло. Эта ситуация нас тоже сильно расстроила. На самом деле, во второй половине прошлого сезона у нас был план, связанный с ним. Нашей главной целью было отправить его на чемпионат мира. К сожалению, из-за решения тренера он не смог поехать на турнир.
Эта ситуация немного подавила его морально. Кроме того, он не очень хорошо начал сезон. Об этом он должен подумать и сам.
Однако я хорошо знаю его талант. У него есть различные сильные стороны. Бертуг — очень ценный для нас футболист. Надеюсь, теперь его дела изменятся в лучшую сторону», — поддержал своего игрока Нури Шахин.
Победа «Башакшехира» над «Чорумом» запомнилась не только камбэком в счете, но и тактическими корректировками тренера в перерыве, а также реализацией этих указаний футболистами на поле. Поворотный момент, начавшийся с супергола Эльдора Шомуродова, завершился хет-триком Бертуга Йылдырыма.
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