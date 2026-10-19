Забивший гол и отдавший ассист Элдор Шомуродов получил оценку за матч против «Газиантепа»

·130·Спорт
Забивший гол и отдавший ассист Элдор Шомуродов получил оценку за матч против «Газиантепа»

В восьмом туре турецкой Суперлиги стамбульский «Истанбул Башакшехир» на своем поле одержал волевую победу над «Газиантепом» со счетом 2:1. В этой встрече капитан национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов отметился 1 голом и 1 результативной передачей, став одним из главных героев матча, что не осталось без внимания международных аналитических платформ.

Всемирно известный статистический портал Флашскоре оценил действия участников по итогам встречи и опубликовал полные статистические показатели Шомуродова.

Показатели Шомуродова в цифрах: 7,5 балла и 78 процентов точности

Алгоритмы платформы высоко оценили продуктивную работу нашего соотечественника на поле:

  • Рейтинг 7,5 балла: Игра Элдора Шомуродова была оценена Флашскоре в 7,5 балла, и он был признан одним из лучших игроков своей команды;

  • Удары и ожидаемые голы (ксГ): Нападающий нанес 1 удар в створ ворот соперника и реализовал его, а его показатель ожидаемых голов (ксГ) составил 0,71;

  • Касания мяча и точность передач: Форвард за время матча коснулся мяча 41 раз, из них 4 раза — в штрафной площади соперника. Из 27 выполненных им передач 27 дошли до адресата (точность передач — 78 процентов);

  • Единоборства и дриблинг: Шомуродов 3 раза пытался обыграть соперников и один раз продемонстрировал успешный дриблинг (33 процента).

Лучшие игроки команд

По версии Флашскоре, самые высокие балла на поле получили следующие футболисты:

  • Лучший в «Башакшехире»: В составе стамбульцев полузащитник Сков Ольсен был признан самым полезным игроком команды с оценкой 7,7 балла;

  • Лидер «Газиантепа»: В рядах гостей польский нападающий Каспер Козловский был удостоен такой же оценки — 7,7 балла;

  • Положение очков: После этой победы «Башакшехир» довел количество своих очков до 11, в то время как на счету «Газиантепа» осталось 8 очков.

Ожесточенная гонка за «Золотую бутсу»: Шомуродов среди лидеров с 7 голами

Забитый в этом матче мяч стал седьмым для 31-летнего нападающего в текущем чемпионате Турции:

  • Четверка на первом месте: В настоящее время в гонке бомбардиров Суперлиги лидируют Элдор Шомуродов, Мохамед Салах («Трабзонспор»), Ведат Мурики («Фенербахче») и Гифт Орбан («Амед»), забившие по 7 голов;

  • Звездные преследователи: На последующих позициях располагаются мировые звезды, забившие по 6 мячей — Виктор Осимхен («Галатасарай») и Душан Влахович («Бешикташ»);

Регулярные голы Элдора Шомуродова в чемпионате Турции и его высокие статистические показатели наглядно показывают, что он стал одним из самых опасных нападающих не только клуба «Башакшехир», но и всего чемпионата.

Истанбул БашакшехирГазиантепЭлдор ШомуродовСуперлига Турции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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