Забивший гол и отдавший ассист Элдор Шомуродов получил оценку за матч против «Газиантепа»

В восьмом туре турецкой Суперлиги стамбульский «Истанбул Башакшехир» на своем поле одержал волевую победу над «Газиантепом» со счетом 2:1. В этой встрече капитан национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов отметился 1 голом и 1 результативной передачей, став одним из главных героев матча, что не осталось без внимания международных аналитических платформ.

Всемирно известный статистический портал Флашскоре оценил действия участников по итогам встречи и опубликовал полные статистические показатели Шомуродова.

Показатели Шомуродова в цифрах: 7,5 балла и 78 процентов точности

Алгоритмы платформы высоко оценили продуктивную работу нашего соотечественника на поле:

Рейтинг 7,5 балла: Игра Элдора Шомуродова была оценена Флашскоре в 7,5 балла , и он был признан одним из лучших игроков своей команды;

Удары и ожидаемые голы (ксГ): Нападающий нанес 1 удар в створ ворот соперника и реализовал его, а его показатель ожидаемых голов (ксГ) составил 0,71 ;

Касания мяча и точность передач: Форвард за время матча коснулся мяча 41 раз, из них 4 раза — в штрафной площади соперника. Из 27 выполненных им передач 27 дошли до адресата (точность передач — 78 процентов);

Единоборства и дриблинг: Шомуродов 3 раза пытался обыграть соперников и один раз продемонстрировал успешный дриблинг (33 процента).

Лучшие игроки команд

По версии Флашскоре, самые высокие балла на поле получили следующие футболисты:

Лучший в «Башакшехире»: В составе стамбульцев полузащитник Сков Ольсен был признан самым полезным игроком команды с оценкой 7,7 балла;

Лидер «Газиантепа»: В рядах гостей польский нападающий Каспер Козловский был удостоен такой же оценки — 7,7 балла;

Положение очков: После этой победы «Башакшехир» довел количество своих очков до 11, в то время как на счету «Газиантепа» осталось 8 очков.

Ожесточенная гонка за «Золотую бутсу»: Шомуродов среди лидеров с 7 голами

Забитый в этом матче мяч стал седьмым для 31-летнего нападающего в текущем чемпионате Турции:

Четверка на первом месте: В настоящее время в гонке бомбардиров Суперлиги лидируют Элдор Шомуродов, Мохамед Салах («Трабзонспор»), Ведат Мурики («Фенербахче») и Гифт Орбан («Амед») , забившие по 7 голов;

Звездные преследователи: На последующих позициях располагаются мировые звезды, забившие по 6 мячей — Виктор Осимхен («Галатасарай») и Душан Влахович («Бешикташ»);

Регулярные голы Элдора Шомуродова в чемпионате Турции и его высокие статистические показатели наглядно показывают, что он стал одним из самых опасных нападающих не только клуба «Башакшехир», но и всего чемпионата.