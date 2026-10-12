Легендарный Джон Джонс высказался о самом резонансном событии в истории UFC

·73·Спорт
Легендарный Джон Джонс высказался о самом резонансном событии в истории UFC

Один из величайших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC Джон Джонс открыто признался в одном из самых болезненных решений в своей карьере. Легендарный спортсмен выразил глубокое сожаление по поводу того, что не вышел в октагон на историческом турнире организации, прошедшем в резиденции президента США — Белом доме.

Согласно заявлению, опубликованному аккаунтом Red Корнер ММА в сети Кс (бывший Twitter), Джонс вспомнил свой бой со Стипе Миочичем как пик своей карьеры, однако подчеркнул, что упущенное мероприятие в Белом доме до сих пор не дает ему покоя.

«Лучше выступить я бы не смог»: поединок с Миочичем и спортивная форма

Оценивая свои достижения в тяжелом весовой дивизионе, Джон Джонс отдельно остановился на победе над легендарным соперником:

  • Величайший тяжеловес в истории: «Стипе Миочич считался величайшим тяжеловесом в истории. Когда я победил его, мы оба были уже немолоды», — вспомнил бывший чемпион;

  • Высшая точка карьеры: «Я действительно не верю, что смог бы выступить лучше, чем в том поединке. Хотя впереди меня ждал турнир в Белом доме, моя форма тогда была на самом пике».

«Обычно я не жалею, но…»: неожиданное признание Джонса

Джонс, который обычно подходит к своим выборам и карьере с твердой уверенностью, на этот раз проявил уязвимость:

  • Сцена, где нужно было быть: «Это был один из тех редких турниров, в которых я обязательно должен был принять участие», — подчеркнул он;

  • Главное сожаление: «Обычно я не жалею о принятых решениях, но неучастие в турнире UFC в Белом доме — одно из самых больших сожалений в моей жизни», — подытожил Джон Джонс.

Уникальное спортивное шоу в Белом доме стало одним из самых престижных и обсуждаемых событий в истории UFC. Пропуск этого мероприятия такой звездой эпохи, как Джон Джонс, остается большой горечью не только для самого спортсмена, но и для миллионов фанатов ММА.

Джон ДжонсUFCСтипе МиочичMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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