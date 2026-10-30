«Уникальные перчатки с синей лентой»: Джон Джонс анонсировал викторину, удивившую фанатов

·64·Спорт
«Уникальные перчатки с синей лентой»: Джон Джонс анонсировал викторину, удивившую фанатов

Один из величайших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА), легенда UFC Джон Джонс поделился воспоминаниями о своей славной карьере в октагоне, самых ярких моментах и уникальных предметах из личной коллекции, обратившись к миллионам своих поклонников с интересным вопросом.

Американский спортсмен, годами доминировавший на вершине боевых искусств, подчеркнул, что хочет, чтобы его исторический след в октагоне стал огромным наследием для его детей и семьи, и продемонстрировал одну из уникальных перчаток, в которых он выходил на бои.

«Октагон — самое приятное воспоминание в моей жизни»: искреннее признание Джонса

Джон Джонс, вспоминая, что выступления перед фанатами были величайшим счастьем в его жизни, выразил благодарность любителям спорта:

  • Чувство благодарности: «Некоторые из моих самых приятных воспоминаний в жизни связаны с выходом в октагон и боями перед вами. Оглядываясь назад, я чувствую бесконечную благодарность за этот опыт и за замечательных людей, которых я встретил на этом пути», — отметил боец;

  • Историческое наследие для детей: «Я старался сохранять исторические предметы, которые встречались на протяжении моей карьеры. Я хочу, чтобы однажды мои дети и семья увидели их и тоже смогли прочувствовать эти воспоминания», — сказал спортсмен.

Загадка для фанатов: тайна синего угла

Легендарный спортсмен, показав боевую перчатку из своей коллекции, обмотанную синей лентой, подготовил специальное испытание для настоящих знатоков ММА:

  • Постоянный статус чемпиона: Согласно правилам UFC, действующие чемпионы и фавориты обычно выходят в октагон из красного угла. Поскольку Джон на протяжении долгих лет был непобедимым чемпионом, почти все свои бои он провел именно как представитель красного угла;

  • Уникальная перчатка и вопрос: «Это одна из самых уникальных перчаток UFC. Видите синюю изоленту? Почти все свои бои в карьере в UFC я провел из красного угла. Ну же, скажите, сколько раз на самом деле я дрался из синего угла?» — обратился Джонс;

  • Вызов для знатоков истории UFC: «Давайте посмотрим, кто лучше всех знает историю UFC. Пишите свои ответы в комментариях», — призвал чемпион фанатов к активному обсуждению.

«Уникальные перчатки с синей лентой»: Джон Джонс анонсировал викторину, удивившую фанатов

Этот призыв Джона Джонса вызвал жаркие дискуссии среди любителей единоборств в социальных сетях и стал отличным поводом еще раз вспомнить старые бои спортсмена и ранние этапы его карьеры.

Джон ДжонсUFCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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