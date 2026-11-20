Поклонников UFC ошеломила неожиданная новость: Вирна Яндироба, занимавшая третью строчку рейтинга в женском минимальном весе, рассталась с организацией. Самое интересное, что бразильская спортсменка приняла такое решение на пике своей карьеры. Она сама не ожидала, что сотрудничество с UFC будет прекращено.

38-летняя Яндироба подтвердила в социальных сетях новость об уходе из организации, отметив, что это решение стало для нее неприятным сюрпризом.

«Это было как пощечина для меня»

Бразильянка не скрывала, что не ожидала завершения сотрудничества с UFC. Она подчеркнула, что это решение стало неожиданным, особенно учитывая ее текущую спортивную форму и положение в карьере.

«Для меня это стало неожиданностью. Очевидно, что мы работаем в частной компании, и здесь никогда не бывает полной стабильности. Сегодня ты можешь быть частью организации, а завтра — нет.