Боец с третьей строчки рейтинга UFC уволена: она сама в шоке от этого
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- Вирна Яндироба, занимавшая третьее место в рейтинге UFC в женском минимальном весе, рассталась с организацией.
- 38-летняя бразильская спортсменка подчеркнула, что это решение стало для нее неожиданным и неприятным сюрпризом.
- Яндироба отметила, что находилась на хорошем этапе своей карьеры, и сравнила ситуацию с пощечиной.
- На данный момент планы спортсницы и место продолжения ее деятельности остаются неизвестными.
Поклонников UFC ошеломила неожиданная новость: Вирна Яндироба, занимавшая третью строчку рейтинга в женском минимальном весе, рассталась с организацией. Самое интересное, что бразильская спортсменка приняла такое решение на пике своей карьеры. Она сама не ожидала, что сотрудничество с UFC будет прекращено.
38-летняя Яндироба подтвердила в социальных сетях новость об уходе из организации, отметив, что это решение стало для нее неприятным сюрпризом.
«Это было как пощечина для меня»
Бразильянка не скрывала, что не ожидала завершения сотрудничества с UFC. Она подчеркнула, что это решение стало неожиданным, особенно учитывая ее текущую спортивную форму и положение в карьере.
«Для меня это стало неожиданностью. Очевидно, что мы работаем в частной компании, и здесь никогда не бывает полной стабильности. Сегодня ты можешь быть частью организации, а завтра — нет.
Однако, учитывая нынешнее время и ситуацию, это решение меня действительно удивило. Я находилась на хорошем этапе своей карьеры. Поэтому такое решение стало для меня неожиданным, если можно так выразиться, пощечиной», — написала Яндироба.
Она доходила до чемпионского боя
Прекращение сотрудничества Вирны Яндиробы с UFC произошло после важного этапа в ее карьере. После серии из пяти побед бразильская спортсменка в октябре прошлого года вышла в октагон против Маккензи Дерн за вакантный чемпионский пояс.
Однако в пятираундовом бою Яндироба уступила единогласным решением судей и не смогла завоевать чемпионский титул.
После этого ей удалось восстановить карьеру. В апреле текущего года она одержала победу по очкам над Табатой Риччи. Но десять дней назад в поединке против Татьяны Суарес она снова потерпела поражение единогласным решением судей.
Ее место в рейтинге также примечательно
Еще один примечательный аспект новости об уходе Яндиробы из UFC — ее положение в дивизионе. На момент расставания с организацией бразильянка занимала третье место в рейтинге минимального веса.
Этот факт еще больше подчеркивает неожиданность решения UFC. Ведь Яндироба совсем недавно была одной из претенденток на чемпионский пояс, а затем пыталась продолжить карьеру с победным настроем.
Теперь дальнейшие планы 38-летней бразильской спортсменки неизвестны. Продолжит ли она карьеру в другом промоушене или временно уйдет из октагона — эти вопросы пока остаются открытыми.
Однако ясно одно: уход бойца с третьей строчки рейтинга UFC может повлиять на ситуацию в женском дивизионе.
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