Самая влиятельная лига боевых искусств в мире — UFC официально подтвердила долгожданное противостояние в среднем весе. Яркий российский боец, практически не знающий поражений, Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) встретится с бывшим королем организации и легендарной звездой Исраэлем Адесаньей.

Этот бескомпромиссный поединок пройдет в статусе главного события (маин евент) очередного крупного турнира UFC, который состоится 5 декабря текущего года в Саудовской Аравии.

Столкновение молодости и опыта: статистика двух бойцов

В этом бою в октагоне сойдутся представители разных школ и стилей:

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет): Завоевавший внимание фанатов своим ударным стилем, работой коленями и передвижением, Шара провел 18 профессиональных боев в ММА, одержав 17 побед и потерпев всего 1 поражение. Бой против Адесаньи станет для него главным трамплином для выхода на элитный уровень и претендентства на чемпионский пояс;

Исраэль Адесанья («Те Ласт Стйлебендер»): Нигерийская звезда, долгое время успешно защищавший пояс в среднем весе, обладает огромным опытом в октагоне. На его счету 24 победы и 6 поражений. Для бывшего чемпиона, нацеленного на возвращение титула, этот бой — шанс удержать свои позиции и вновь вернуться на вершину.

Сравнительные показатели бойцов

Показатель Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) Исраэль Адесанья Количество боев 18 30 Победы 17 24 Поражения 1 6 Основной статус Звезда среднего веса, претендент Бывший двукратный чемпион UFC Дата и место боя 5 декабря, Саудовская Аравия (Главный бой) 5 декабря, Саудовская Аравия (Главный бой)

Интрига турнира в Саудовской Аравии

Ближний Восток, в частности Саудовская Аравия, в последние годы становится центром крупнейших турниров по боевым искусствам. Ожидается, что противостояние между Магомедовым и Адесаньей станет не только главным событием вечера, но и событием, которое полностью переопределит баланс сил в среднем весе.

Очевидно, что победитель станет прямым претендентом на действующий чемпионский пояс дивизиона.