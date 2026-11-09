Самый ожидаемый бой: UFC официально анонсировал поединок Шары Буллета и Исраэля Адесаньи

·0·Спорт
Самый ожидаемый бой: UFC официально анонсировал поединок Шары Буллета и Исраэля Адесаньи

Самая влиятельная лига боевых искусств в мире — UFC официально подтвердила долгожданное противостояние в среднем весе. Яркий российский боец, практически не знающий поражений, Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) встретится с бывшим королем организации и легендарной звездой Исраэлем Адесаньей.

Этот бескомпромиссный поединок пройдет в статусе главного события (маин евент) очередного крупного турнира UFC, который состоится 5 декабря текущего года в Саудовской Аравии.

Столкновение молодости и опыта: статистика двух бойцов

В этом бою в октагоне сойдутся представители разных школ и стилей:

  • Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет):

    Завоевавший внимание фанатов своим ударным стилем, работой коленями и передвижением, Шара провел 18 профессиональных боев в ММА, одержав 17 побед и потерпев всего 1 поражение. Бой против Адесаньи станет для него главным трамплином для выхода на элитный уровень и претендентства на чемпионский пояс;

  • Исраэль Адесанья («Те Ласт Стйлебендер»):

    Нигерийская звезда, долгое время успешно защищавший пояс в среднем весе, обладает огромным опытом в октагоне. На его счету 24 победы и 6 поражений. Для бывшего чемпиона, нацеленного на возвращение титула, этот бой — шанс удержать свои позиции и вновь вернуться на вершину.

Сравнительные показатели бойцов

Показатель

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)

Исраэль Адесанья

Количество боев

18

30

Победы

17

24

Поражения

1

6

Основной статус

Звезда среднего веса, претендент

Бывший двукратный чемпион UFC

Дата и место боя

5 декабря, Саудовская Аравия (Главный бой)

5 декабря, Саудовская Аравия (Главный бой)

Интрига турнира в Саудовской Аравии

Ближний Восток, в частности Саудовская Аравия, в последние годы становится центром крупнейших турниров по боевым искусствам. Ожидается, что противостояние между Магомедовым и Адесаньей станет не только главным событием вечера, но и событием, которое полностью переопределит баланс сил в среднем весе.

Очевидно, что победитель станет прямым претендентом на действующий чемпионский пояс дивизиона.

UFCШарабутдин МагомедовИсраэль АдесаньяММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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