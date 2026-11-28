Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сообщил, что не планирует надолго оставаться за океаном и жить в США. Об этом спортсмен откровенно рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Не хотел бы там жить, а тем более работать»

Чемпион подчеркнул, что ездит в США исключительно на бои, связанные с профессиональной деятельностью, а остальное время предпочитает проводить на родине:

«В Америку я летаю только подраться и вернуться обратно. Не хотел бы там жить, оставаться, а тем более работать. Можно заработать денег, как сейчас, но на этом всё и ограничивается», — сказал Ислам Махачев.

Следующий соперник и статистика карьеры

Также стали известны планы 35-летнего чемпиона и подробности его возвращения в октагон: