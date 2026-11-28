«В США еду только ради боев»: Ислам Махачев заявил, что не намерен жить в Америке
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сообщил, что не планирует надолго оставаться за океаном и жить в США. Об этом спортсмен откровенно рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».
«Не хотел бы там жить, а тем более работать»
Чемпион подчеркнул, что ездит в США исключительно на бои, связанные с профессиональной деятельностью, а остальное время предпочитает проводить на родине:
«В Америку я летаю только подраться и вернуться обратно. Не хотел бы там жить, оставаться, а тем более работать. Можно заработать денег, как сейчас, но на этом всё и ограничивается», — сказал Ислам Махачев.
Следующий соперник и статистика карьеры
Также стали известны планы 35-летнего чемпиона и подробности его возвращения в октагон:
Показатели
Официальные данные
Общий рекорд в ММА
29 побед и 1 поражение
Следующие потенциальные соперники
Победитель боя Карлос Пратес (Бразилия) — Майкл Моралес (Эквадор)
Бой за временный пояс
Состоится 30 января в городе Торонто
Возвращение Махачева в октагон
Подтверждено, что в течение 2027 года он встретится с временным чемпионом
Как вы думаете, кто победит в бою между Карлосом Пратесом и Майклом Моралесом 30 января в Торонто и станет следующим соперником Ислама Махачева?
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