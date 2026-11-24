UFC планирует провести турнир на «Хумо Арена»: подробности просочившегося документа
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- Организация UFC планирует провести турнир в комплексе «Хумо Арена» в Ташкенте в третьем квартале 2027 года.
- Данная инициатива рассматривается лигой на основе роста аудитории фанатов в регионе, успехов местных бойцов и поддержки правительства.
- В настоящее время проект имеет статус «Under Review» и не получил официального подтверждения от лиги.
На днях появились сообщения о том, что UFC планирует провести свой первый турнир в новом для себя регионе — Центральной Азии, а именно в Казахстане. Согласно им, лига намерена организовать соревнования в Алматы 1 мая 2027 года.
Примечательно, что в социальных сетях появился фрагмент внутреннего документа UFC, касающегося плана регионального расширения на 2027 год. Согласно этому документу под названием «UFC Эвент Экспансион: ЭМЭА &амп; Кентрал Асиа» (оформленному 12 ноября 2026 года), ведущий мировой ММА-промоушен также рассматривает возможность проведения турнира в третьем квартале 2027 года (К3 2027), то есть осенью, в комплексе «Хумо Арена» в Ташкенте.
4 города, арены и текущий статус в документе
В распространившемся документе указаны четыре предложенных места проведения соревнований на 2027 год, ориентировочная дата, вместимость арен и текущий статус проекта:
№
Город и страна
Предлагаемая дата
Предварительная арена (вместимость)
Текущий статус
1
Алматы (Казахстан)
1 мая 2027 года
«Алматй Арена» (~12 000)
На стадии переговоров (Ин Неготиатион)
2
Ташкент (Узбекистан)
3-й квартал 2027 года (К3)
«Хумо Арена» (~12 500)
На рассмотрении (Ундер Ревиев)
3
Бишкек (Кыргызстан)
4-й квартал 2027 года (К4)
«Бишкек Арена» (~10 000)
На стадии концепции (Конкепт)
4
Тбилиси (Грузия)
3-й квартал 2027 года (К3)
«Тбилиси Спортс Палаке» (~9 500)
На стадии переговоров (Ин Неготиатион)
На что опирается лига при выборе региона?
В разделе документа «Ключевые факторы» (Кей Консидератионс) UFC отмечает четыре важных аспекта при выходе на рынок Центральной Азии:
Стремительный рост аудитории фанатов UFC в Центральной Азии;
Наличие высококлассных и известных бойцов, вышедших из региона (включая Шавката Рахмонова, Асу Алмабаева и других);
Сильный интерес и организационно-промоутерская поддержка со стороны местных правительств;
Ведущаяся работа по подготовке арен и логистике телетрансляций.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров в рамках визита в США встречался с главой UFC Дэйной Уайтом. На данный момент официального подтверждения от лиги по поводу этого документа, распространившегося в сети, не поступало.
Как вы считаете, если осенью 2027 года в ташкентской «Хумо Арена» пройдет турнир UFC, каких узбекистанских бойцов вы больше всего хотели бы увидеть в карде? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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