На днях появились сообщения о том, что UFC планирует провести свой первый турнир в новом для себя регионе — Центральной Азии, а именно в Казахстане. Согласно им, лига намерена организовать соревнования в Алматы 1 мая 2027 года.

Примечательно, что в социальных сетях появился фрагмент внутреннего документа UFC, касающегося плана регионального расширения на 2027 год. Согласно этому документу под названием «UFC Эвент Экспансион: ЭМЭА &амп; Кентрал Асиа» (оформленному 12 ноября 2026 года), ведущий мировой ММА-промоушен также рассматривает возможность проведения турнира в третьем квартале 2027 года (К3 2027), то есть осенью, в комплексе «Хумо Арена» в Ташкенте.

4 города, арены и текущий статус в документе

В распространившемся документе указаны четыре предложенных места проведения соревнований на 2027 год, ориентировочная дата, вместимость арен и текущий статус проекта:

№ Город и страна Предлагаемая дата Предварительная арена (вместимость) Текущий статус 1 Алматы (Казахстан) 1 мая 2027 года «Алматй Арена» (~12 000) На стадии переговоров (Ин Неготиатион) 2 Ташкент (Узбекистан) 3-й квартал 2027 года (К3) «Хумо Арена» (~12 500) На рассмотрении (Ундер Ревиев) 3 Бишкек (Кыргызстан) 4-й квартал 2027 года (К4) «Бишкек Арена» (~10 000) На стадии концепции (Конкепт) 4 Тбилиси (Грузия) 3-й квартал 2027 года (К3) «Тбилиси Спортс Палаке» (~9 500) На стадии переговоров (Ин Неготиатион)

На что опирается лига при выборе региона?

В разделе документа «Ключевые факторы» (Кей Консидератионс) UFC отмечает четыре важных аспекта при выходе на рынок Центральной Азии:

Стремительный рост аудитории фанатов UFC в Центральной Азии;

Наличие высококлассных и известных бойцов, вышедших из региона (включая Шавката Рахмонова, Асу Алмабаева и других);

Сильный интерес и организационно-промоутерская поддержка со стороны местных правительств;

Ведущаяся работа по подготовке арен и логистике телетрансляций.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров в рамках визита в США встречался с главой UFC Дэйной Уайтом. На данный момент официального подтверждения от лиги по поводу этого документа, распространившегося в сети, не поступало.

Как вы считаете, если осенью 2027 года в ташкентской «Хумо Арена» пройдет турнир UFC, каких узбекистанских бойцов вы больше всего хотели бы увидеть в карде? Оставляйте свои мнения в комментариях!