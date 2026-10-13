Проект «Месси +10»: кто эти 10 звезд будущего, выбранные Лео?

·32·Спорт
Проект «Месси +10»: кто эти 10 звезд будущего, выбранные Лео?

Капитан «Интер Майами» и легенда мирового футбола Лионель Месси в рамках известного специального проекта «Месси +10», реализуемого в сотрудничестве со спортивным брендом Адидас, выбрал 10 молодых футболистов с самым ярким будущим. Согласно информации авторитетного испанского издания Marca, в этот список ворвались самые яркие таланты как мужского, так и женского футбола.

Адидас представил это молодое поколение под лозунгом «Следующая глава начинается здесь», а главным лицом и консультантом проекта выступил лично Лионель Месси.

10 звезд будущего, выбранных Месси

В список ворвались самые перспективные представители европейского и американского континентов, показывающие высокий уровень в своей возрастной категории:

Представители мужского футбола:

  • Томас Аранда — «Бока Хуниорс» (Аргентина), 19 лет;

  • Макс Доумен — «Арсенал» (Англия), 16 лет;

  • Зейвиер Гозо — «Кристал Пэлас» (США), 19 лет;

  • Хесус Родригес — «Комо» (Испания), 20 лет;

  • Кес Смит — АЗ (Нидерланды), 20 лет;

  • Хильберто Мора — «Тихуана» (Мексика), 17 лет;

  • Джан Узун — «Айнтрахт» (Германия), 20 лет.

Представители женского футбола:

  • Хлоя Сарви — «Челси» (Англия), 17 лет;

  • Джованна Ваксман — «Лион» (Бразилия), 17 лет;

  • Лотта Вреде — «Гамбург» (Германия), 18 лет.

Фактор Месси и значение этой инициативы

Хотя проект не является официальной наградой или рейтингом турнира, его роль в мировом футболе огромна:

  • Глобальный центр внимания: «Этот проект больше направлен на открытие и поддержку молодых талантов, чем на официальный рейтинг. Но непосредственное участие аргентинской звезды в этом процессе вмиг в несколько раз повышает внимание к каждому футболисту из списка», — пишет Marca;

  • Знак доверия: Признание со стороны одного из величайших футболистов мира служит мощной мотивацией и своеобразным трамплином для покорения больших футбольных вершин этими молодыми дарованиями.

Лионель МессиМесси+10AdidasМолодые футболисты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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