Проект «Месси +10»: кто эти 10 звезд будущего, выбранные Лео?
Капитан «Интер Майами» и легенда мирового футбола Лионель Месси в рамках известного специального проекта «Месси +10», реализуемого в сотрудничестве со спортивным брендом Адидас, выбрал 10 молодых футболистов с самым ярким будущим. Согласно информации авторитетного испанского издания Marca, в этот список ворвались самые яркие таланты как мужского, так и женского футбола.
Адидас представил это молодое поколение под лозунгом «Следующая глава начинается здесь», а главным лицом и консультантом проекта выступил лично Лионель Месси.
10 звезд будущего, выбранных Месси
В список ворвались самые перспективные представители европейского и американского континентов, показывающие высокий уровень в своей возрастной категории:
Представители мужского футбола:
Томас Аранда — «Бока Хуниорс» (Аргентина), 19 лет;
Макс Доумен — «Арсенал» (Англия), 16 лет;
Зейвиер Гозо — «Кристал Пэлас» (США), 19 лет;
Хесус Родригес — «Комо» (Испания), 20 лет;
Кес Смит — АЗ (Нидерланды), 20 лет;
Хильберто Мора — «Тихуана» (Мексика), 17 лет;
Джан Узун — «Айнтрахт» (Германия), 20 лет.
Представители женского футбола:
Хлоя Сарви — «Челси» (Англия), 17 лет;
Джованна Ваксман — «Лион» (Бразилия), 17 лет;
Лотта Вреде — «Гамбург» (Германия), 18 лет.
Фактор Месси и значение этой инициативы
Хотя проект не является официальной наградой или рейтингом турнира, его роль в мировом футболе огромна:
Глобальный центр внимания: «Этот проект больше направлен на открытие и поддержку молодых талантов, чем на официальный рейтинг. Но непосредственное участие аргентинской звезды в этом процессе вмиг в несколько раз повышает внимание к каждому футболисту из списка», — пишет Marca;
Знак доверия: Признание со стороны одного из величайших футболистов мира служит мощной мотивацией и своеобразным трамплином для покорения больших футбольных вершин этими молодыми дарованиями.
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