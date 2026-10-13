Проект «Месси +10»: кто эти 10 звезд будущего, выбранные Лео?

Капитан «Интер Майами» и легенда мирового футбола Лионель Месси в рамках известного специального проекта «Месси +10», реализуемого в сотрудничестве со спортивным брендом Адидас, выбрал 10 молодых футболистов с самым ярким будущим. Согласно информации авторитетного испанского издания Marca, в этот список ворвались самые яркие таланты как мужского, так и женского футбола.

Адидас представил это молодое поколение под лозунгом «Следующая глава начинается здесь», а главным лицом и консультантом проекта выступил лично Лионель Месси.

10 звезд будущего, выбранных Месси

В список ворвались самые перспективные представители европейского и американского континентов, показывающие высокий уровень в своей возрастной категории:

Представители мужского футбола:

Томас Аранда — «Бока Хуниорс» (Аргентина), 19 лет;

Макс Доумен — «Арсенал» (Англия), 16 лет;

Зейвиер Гозо — «Кристал Пэлас» (США), 19 лет;

Хесус Родригес — «Комо» (Испания), 20 лет;

Кес Смит — АЗ (Нидерланды), 20 лет;

Хильберто Мора — «Тихуана» (Мексика), 17 лет;

Джан Узун — «Айнтрахт» (Германия), 20 лет.

Представители женского футбола:

Хлоя Сарви — «Челси» (Англия), 17 лет;

Джованна Ваксман — «Лион» (Бразилия), 17 лет;

Лотта Вреде — «Гамбург» (Германия), 18 лет.

Фактор Месси и значение этой инициативы

Хотя проект не является официальной наградой или рейтингом турнира, его роль в мировом футболе огромна: