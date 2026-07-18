Лионель Скалони: Лионель Месси — величайший игрок в истории футбола

·1·Спорт
Лионель Скалони: Лионель Месси — величайший игрок в истории футбола

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально высказался о капитане своей команды Лионеле Месси перед финалом чемпионата мира. После победы в полуфинале над Англией со счетом 2:1 специалист назвал 39-летнюю легенду лучшим игроком в истории футбола. Это признание прозвучало в то время, когда сборная Аргентины продолжает свою гегемонию в мировом футболе, выигрывая крупные турниры один за другим. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Лионель Скалони во время пресс-конференции призвал болельщиков наслаждаться футболом в исполнении Лионеля Месси. По словам тренера, показывать такой высокий уровень игры в 39 лет и приводить команду к финалам подряд — это невероятный результат. Как сообщает издание Goal.com, Скалони считает своего капитана величайшей фигурой не только современности, но и всей истории футбола.

Историческое наследие и сравнение с Марадоной

Тренер также затронул сходство между Лионелем Месси и покойной легендой Диего Марадоной. По его мнению, аргентинцы начинают скучать по своим героям только после завершения их карьеры. «У нас все еще есть Лео, и мы должны это ценить. Посмотрите, что случилось с Диего и как сильно мы по нему скучаем. Поэтому мы обязаны наслаждаться каждым моментом игры Месси сейчас», — подчеркнул Лионель Скалони.

Звезда «Интер Майами» уже завоевал со сборной Аргентины титул чемпиона мира и дважды подряд побеждал на Кубке Америки. Теперь у «Альбиселесте» есть шанс защитить свой титул в решающем матче против Испании. Ожидается, что эта победа станет еще одной золотой страницей в коллекции Месси.

Формирование успешного поколения

Лионель Скалони высоко оценил работу не только Лионеля Месси, но и всей команды. По его словам, после победы на Кубке Америки 2021 года в стране сформировалось новое поколение победителей. Тренер особо отметил, что Аргентина начала выигрывать крупные трофеи после 28-летнего перерыва и долгое время удерживает этот уровень.

«Они совершили то, что несколько лет назад казалось невозможным. Достичь такого уровня и оставаться конкурентоспособными на протяжении многих лет было непросто. Надеюсь, мы победим в финале, но в любом случае этот пройденный путь был удивительным», — добавил тренер.

Воскресный финальный матч против Испании, несомненно, станет одним из важнейших в карьере Лионеля Месси. Футбольные болельщики в Узбекистане также с большим интересом ожидают этого исторического противостояния, ведь последние выступления 39-летней легенды на мировой арене находятся в центре внимания всего мира.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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