Лионель Месси записал трогательное видеообращение перед матчем с Бенином

В мировом футболе завершается поистине историческая эпоха. Капитан национальной сборной Аргентины и обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси официально объявил о прощании с национальной командой перед предстоящим матчем против сборной Бенина.

39-летний легендарный нападающий обратился к миллионам болельщиков по всему миру со словами признательности в специальном видеообращении, опубликованном на официальной странице адидас Футбалл.

«Эта форма была всей моей жизнью»: Прощальные слова капитана

Эмоциональное выступление Месси глубоко взволновало футбольное сообщество:

Благодарность и душевное спокойствие: «Пришло время. Я ухожу со спокойным сердцем, потому что отдал все силы. Эта форма долгие годы была моей мечтой, гордостью и всей моей жизнью», — подчеркнул аргентинская звезда;

Последний занавес: Предстоящий матч против представителя Африки — сборной Бенина — войдет в историю как один из последних официальных поединков легендарного бомбардира в футболке «альбиселесте».

Великое 21-летнее путешествие: Наследие Месси в сборной

Лионель Месси впервые надел футболку сборной Аргентины в 2005 году и за прошедший 21 год побил множество рекордов:

Поразительные показатели: Капитан провел в общей сложности 207 матчей на турнирах разного уровня;

Голы и передачи: Забил 125 мячей в ворота соперников в национальной форме и отдал партнерам 67 результативных передач ;

Высшие победы: Преодолев годы тяжелых поражений и неудач в финалах, Лео поднял над головой долгожданный кубок Чемпионата мира (2022) вместе с Аргентиной и дважды стал победителем Кубка Америки (Копа Америка).

Завершение карьеры Лионеля Месси в национальной сборной останется в памяти болельщиков как конец одной из самых ярких и незабываемых страниц не только в южноамериканском, но и во всем мировом футболе.