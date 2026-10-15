Сельта — Ювентус: составы и текстовая трансляция

·87·Спорт
Сельта — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: СельтаЮвентус. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 5. Каррейра С., 14. Фебас А., 9. Жутгла Ф., 18. Лаго И., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х., 19. Сведберг В.

Запасные «Сельта»: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас Я., 1. Байындыр А., 30. Бурсио Х., 21. Касерес С., 24. Дриуэш С., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 35. Милья Л., 15. Нуньес Д.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У. (капитан), 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.

Запасные «Ювентус»: 3. Бремер, 32. Кабаль Х., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 31. Гонсалес Н., 9. Коло-Муани Р., 26. Лукуми Х., 33. Нето, 23. Пинсольо К.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.

Прямая трансляция1-0 LIVE
28
Ажойиб қайтариш! Тён Копмейнерс (Ювентус) ажойиб қисқа узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичида қулай вазиятга чиқиб борди, аммо ҳимоячилардан бири ундан тўпни олиб қўйди.
26
Уго Альварес («Селта Виго») готовится выполнить опасную подачу с углового в штрафную.
24
Ник Волтемаде (Ювентус) завладел мячом у штрафной и пробил головой в «девятку», но Ионут Раду сыграл бдительно и не позволил забить.
23
Уго Альварес (Сельта Виго) сфолил, назначен штрафной. Арбитр Сандер ван дер Эйк внимательно следил за эпизодом.
181-0
Мяч в сетке! Виллиот Сведберг отдал пас Уго Альваресу (Сельта Виго), который отправил мяч в сетку с близкого расстояния. Счёт 1:0.
15
31:69 – последние данные по владению мячом.
11
Теун Коопмейнерс (Ювентус) выполнил неточную подачу с углового в штрафную площадь.
8
Хави Руэда (Сельта Виго) сыграл рукой, но удивился, когда прозвучал свисток арбитра.
7
Гульельмо Викарио совершил великолепный сейв, отразив удар Виллиота Сведберга («Сельта Виго»), который бил головой после навеса с фланга.
6
Сандер ван дер Эйк зафиксировал фол, так как Йоэл Лаго (Сельта Виго) действовал слишком грубо в борьбе за мяч.
5
Хави Руэда (Сельта Виго) отдал пас вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
1
Матч только что начался.
00:02
Наконец-то футболисты появились на поле! Ювентус разводит с центра.
00:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Сандер ван дер Эйк.
00:00
Стартовые составы обеих команд уже известны, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам события на поле максимально точно. Желаем отличного настроения.
СельтаЮвентусЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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