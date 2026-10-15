Сельта — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Сельта — Ювентус. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 5. Каррейра С., 14. Фебас А., 9. Жутгла Ф., 18. Лаго И., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х., 19. Сведберг В.

Запасные «Сельта»: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас Я., 1. Байындыр А., 30. Бурсио Х., 21. Касерес С., 24. Дриуэш С., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 35. Милья Л., 15. Нуньес Д.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 6. Келли Л., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У. (капитан), 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.

Запасные «Ювентус»: 3. Бремер, 32. Кабаль Х., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 31. Гонсалес Н., 9. Коло-Муани Р., 26. Лукуми Х., 33. Нето, 23. Пинсольо К.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.